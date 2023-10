Publicité

Le Burkina Faso, suivant les traces du Mali, a récemment renforcé son partenariat militaire avec la Russie, une manoeuvre stratégique dans un contexte régional souvent marqué par l'instabilité. Tout comme le Mali, qui a renforcer des liens militaires avec la Russie pour améliorer sa sécurité intérieure, le Burkina Faso cherche à tirer parti de l'expertise et des ressources militaires russes pour renforcer ses Forces Armées Nationales.

Le 5 octobre, une délégation russe de haut rang, conduite par deux Vice-ministres de la défense, s'est rendue dans la capitale burkinabè pour des rencontres de travail avec les responsables militaires locaux. Celles-ci ont notamment été l'occasion d'explorer les différentes opportunités de coopération dans les domaines opérationnel, économique, logistique, technologique, et de la formation. Le Colonel-major Kassoum COULIBALY, Ministre d’État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants du Burkina Faso, a été au centre des discussions stratégiques, soulignant les avantages mutuels d'une telle coopération.

Une coopération militaire renforcée

Les entretiens ont également mis en lumière le désir de renforcer les aptitudes et les capacités des troupes burkinabè, un aspect crucial pour garantir la sécurité nationale. L'échange d'expertises et de ressources entre les deux nations est vu comme un moyen d'améliorer la préparation et la réponse aux défis sécuritaires. Le Burkina Faso, grâce à ce partenariat, pourrait accéder à des technologies et des équipements militaires avancés.

Au cours de cette visite, la délégation russe a été reçue par le Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim TRAORE. Ce dernier a réaffirmé la solidité des relations entre le Burkina Faso et la Russie, un écho des sentiments exprimés lors des échanges entre les militaires maliens et russes dans le passé. Ces relations croissantes s'inscrivent dans une tendance plus large d'engagement militaire russe sur le continent africain. La Russie devient ainsi un partenaire clé pour plusieurs nations africaines cherchant à renforcer leur sécurité.