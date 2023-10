Publicité

L'économie de l'Algérie, un pays maghrébin situé en Afrique du Nord, connaît des perspectives encourageantes malgré le contexte de ralentissement économique mondial. Selon les estimations du Fonds monétaire international (FMI), la croissance économique de l'Algérie devrait progresser au cours des prochaines années.

En 2023, le FMI prévoit un taux de croissance économique de 3,8 % pour l'Algérie, ce qui représente une augmentation significative par rapport au taux de 3,2 % enregistré en 2022. Ces données proviennent du récent rapport intitulé "Perspectives de l'économie mondiale" publié par le FMI. Il est intéressant de noter que la croissance de l'Algérie dépasse les attentes, mais aussi la moyenne du continent africain, établie à 3,2 %, ainsi que celle de l'Afrique du Nord, estimée à 3,0 % pour la même période.

Pour l'année 2024, les experts du FMI prévoient un taux de croissance légèrement inférieur, s'établissant à 3,1 %. Cela suggère une certaine stabilité dans l'évolution de l'économie algérienne à moyen terme. Outre la croissance économique, le FMI se penche également sur le taux d'inflation en Algérie. En 2023, l'institution financière estime que le taux d'inflation algérien devrait atteindre 9,0 %. Bien que ce chiffre soit en baisse par rapport à l'année précédente, avec une diminution de 0,3 %, il reste relativement élevé. En 2024, on prévoit que l'inflation baissera encore pour atteindre 6,8 %, ce qui

Pour rappel, il y a quelques mois, le FMI avait présenté le top 10 africain (prévisions 2023-2028) des pays les plus riches comme nous l'avons rapporté dans un de nos précédents articles sur notre site. Selon ces prévisions, pour l'année 2024, l'Algérie se positionnait à la 4è place dans le classement africain avec 211 milliards de dollars. "Selon les prévisions du FMI, le Nigéria qui est aujourd'hui sur le toit des pays africains les plus riches devrait atteindre la barre de 916 milliards de dollars au cours de l'année 2028 pour une population de 220 millions de consommateurs avec en deuxième position l'Afrique du Sud qui a plus de 400 milliards de $ en moins comme PIB", avons nous écrit.

Le Fonds monétaire international (FMI) est une institution financière internationale créée en 1944. Il a pour objectif principal de favoriser la stabilité économique mondiale en offrant des conseils économiques et en prêtant des fonds aux pays membres en difficulté financière. Le FMI surveille les économies mondiales, évalue les politiques économiques des pays et propose des recommandations pour stimuler la croissance économique, maintenir la stabilité financière et réduire la pauvreté.