Le professeur béninois Mahouton Norbert Hounkonnou a reçu le prix "Yang-Hui 2023", vendredi 13 octobre 2023 en Chine. Ce professeur titulaire des mathématiques-physique à l’Université d’Abomey-Calavi a été récompensé pour ses multiples efforts dans le domaine des mathématiques, dans les circonstances de la conférence internationale sur l'analyse mathématique, les applications et la simulation informatique 2023 en Chine.

Une fois encore, le professeur béninois Mahouton Norbert Hounkonnou a honoré le Bénin en recevant une nouvelle distinction à l'International. À la Conférence internationale sur l'analyse mathématique, les applications et la simulation informatique 2023 en Chine, le vendredi 13 octobre 2023, il a reçu le prix Yang-Hui pour ses « contributions fondamentales aux algèbres quantiques déformées ». Le 21 mars 2023, le professeur Mahouton Norbert Hounkonnou a été sélectionné comme lauréat de la médaille John Torrence Tate 2023 pour le leadership international en physique.

La médaille Tate, du nom du célèbre physicien américain John Torrence Tate a été créée en 1959. Elle est décernée à des citoyens non américains pour leur leadership, leurs contributions à la recherche et leurs services à la communauté de la physique. Le prix comprend un certificat de reconnaissance, une médaille de bronze et un prix de 10 000 dollars. « Je ressens une grande fierté d’être l’une des personnalités éminentes qui a remporté cette prestigieuse médaille Tate. C’est une reconnaissance des fruits des efforts inlassables de mon équipe au cours des quatre dernières décennies. Le travail acharné est toujours payant », a déclaré le professeur Hounkonnou.