La Chine et les États-Unis, en tant que deux superpuissances mondiales majeures, sont engagés dans une compétition multidimensionnelle couvrant de nombreux domaines. Economiquement, ils rivalisent pour la domination des marchés mondiaux, de la technologie de pointe aux biens de consommation. Sur le plan technologique, la course à la 5G, l'intelligence artificielle et les industries spatiales témoigne de leur quête de suprématie. Militairement, leurs influences respectives en mer de Chine méridionale et dans d'autres régions stratégiques sont une source constante de tension. Politiquement, les deux nations avancent souvent des modèles de gouvernance divergents et cherchent à établir des alliances internationales pour soutenir leurs visions du monde.

En outre, la culture et les valeurs servent également de terrains de compétition, où chaque pays essaie de promouvoir son propre modèle de société et de développement. Ces rivalités s'étendent à presque tous les secteurs, reflétant la complexité et l'envergure de leur relation bilatérale.

La concurrence se joue aussi en Afrique

L’Afrique, riche en minéraux critiques, est au cœur d'une compétition géoéconomique entre les superpuissances mondiales. Ces minéraux, essentiels à la transition énergétique propre, attirent de plus en plus d'attention de la part des géants technologiques et industriels. Les États-Unis, reconnaissant le potentiel stratégique de ces ressources, intensifient leurs efforts pour renforcer leurs liens avec les nations africaines dotées de ces richesses minérales.

Des ateliers, organisés à Lusaka en Zambie et à Kinshasa en République démocratique du Congo, ont récemment vu l'intervention d'experts américains, visant à établir des opérations de fabrication de batteries locales selon Bloomberg. Parallèlement, la Chine, premier consommateur mondial de ressources minières et notamment avide de métaux critiques, prévoit un plan d'investissement colossal de 137 milliards de dollars pour révolutionner son économie. La majeure partie de cet investissement pourrait être captée par l'Afrique, compte tenu de ses vastes gisements miniers.

La Chine met la pression, mais les USA en embuscade

Ce mouvement chinois a généré une effervescence sur le marché mondial des minéraux, avec des cours d'actions d'entreprises minières qui s'envolent. Cette ambition chinoise a pour conséquence directe une réaction de la part des États-Unis qui multiplient les projets d'investissements miniers en Afrique pour contrer l'influence croissante de Pékin.

Dans ce contexte concurrentiel, Washington n'est pas en reste. Il a été révélé que le gouvernement américain a approuvé un financement de 150 millions de dollars pour un projet d'exploitation de graphite au Mozambique. Ce projet, dirigé par Twigg Exploration and Mining Lda, une filiale de Syrah Resources Ltd., a pour objectif d'accroître la production mondiale de graphite, un composant essentiel des batteries de véhicules électriques et des réacteurs nucléaires.

De plus, un protocole d'accord a été signé par le secrétaire d'État américain Antony Blinken avec le Congo et la Zambie pour soutenir leur projet commun de création d'une chaîne de valeur pour les véhicules électriques. Ces deux nations centrafricaines sont d'importants producteurs de cuivre et de cobalt, des métaux essentiels pour les batteries électriques.

Pendant ce temps, une compagnie chinoise a récemment remporté un contrat pour l'achat de lithium au Zimbabwe, démontrant l'engagement ferme de la Chine dans la course aux minéraux en Afrique. Le projet, estimé à 35 millions de dollars, est une indication claire de la position stratégique de la Chine dans l'industrie des batteries.

L'Afrique se trouve actuellement au centre d'un jeu d'échecs géopolitique entre les superpuissances. Le défi pour le continent est de s'assurer qu'il ne soit pas simplement un pion, mais un acteur stratégique, capable de tirer pleinement parti de ses ressources pour son propre développement et son avenir.