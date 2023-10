Publicité

Les tensions entre les États-Unis et la Russie, alimentées par la situation en Ukraine, sont devenues un sujet brûlant de préoccupation dans la communauté internationale. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, un des fidèles alliés sur la scène internationale du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, a récemment exprimé son point de vue sur cette escalade, suggérant que l'armement de l'Ukraine fourni par les États-Unis pourrait pousser la Russie à recourir à l'arme nucléaire.

Selon Loukachenko, les États-Unis fournissent des armes à l'Ukraine, notamment des missiles à longue portée, qui pourraient potentiellement menacer le territoire russe. Cette situation, selon lui, pourrait inciter la Russie à réagir de manière colossale en cas d'attaque en profondeur sur son territoire. Il insiste sur le fait que si les États-Unis continuent de provoquer la Russie de cette manière, cela pourrait conduire à une situation dangereuse où la Russie pourrait décider d'utiliser l'arme nucléaire.

« J’ai l’impression – je répète que c’est mon opinion – que les Américains poussent les Russes à utiliser l’arme la plus terrifiante. Ils arment Volodymyr Oleksandrovych Zelensky et son armée et fournissent des missiles à longue portée. Même des missiles capables de voler sur 300 km (186 miles) », a déclaré lors de sa visite dans une installation militaire de la région de Brest, le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a également commenté la situation en Ukraine, critiquant la lenteur de la contre-offensive menée par le numéro un ukrainien, Volodymyr Oleksandrovych Zelensky. Il a qualifié l'aide fournie par les Etats-Unis d'Amérique à l'Ukraine de signal pour que le pays « se dépêche, étende la portée de la contre-offensive et y envoie davantage de jeunes hommes ». Il a également critiqué le fait que seuls les « vieillards » participent au combat.

Cette déclaration intervient après les récentes déclarations du président russe, Vladimir Poutine, suggérant que la Russie pourrait révoquer la ratification d'un traité interdisant les essais nucléaires. Cette menace a été appuyée par le président de la Douma russe, Viatcheslav Volodine, qui a annoncé que la question serait discutée lors de la prochaine réunion du Conseil de la Douma. Récemment, le président russe a également annoncé que son pays avait finalement réussi le test d'une nouvelle arme stratégique.