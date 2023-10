Publicité

Les lignes ont bougé positivement au sein de la fédération béninoise de handball. Après les phases départementales et zonales, le Hall des Arts, Loisirs et Sports (HALS) de Cotonou va abriter du 16 au 22 octobre 2023, la phase finale du championnat amateur senior Moov Africa de handball. Pour ce rendez-vous sportif, huit équipes chez les hommes et cinq chez les dames pour un total de 13 iront à l’assaut des trophées. Si du côté des dames, la formule sera linéaire, chez les hommes, il sera constitué deux poules de quatre équipes.

A cet effet, le tirage au sort qui a eu lieu ce jeudi 12 octobre 2023, à la salle de conférence de la Fédération Béninoise de Handball (FBHB) a permis de connaître les différentes équipes et leurs groupes de répartition. Ceci, en présence des représentants des équipes. Ce tirage a réuni huit équipes issues des zones (A, B, C). Il y a donc Volcan, Aspac, Flowers, Adjidja (zona A), Aso Baobab, Flambeau (Zone B), Bosco Stars et Faucons (Zone C).

Au terme de ce tirage, les différentes équipes ont été donc édifiées sur leurs adversaires de poules. Du côté des dames, la poule unique est composée de Flowers de Cotonou, Aspac de Cotonou, Aso Modèle de Porto-Novo, Academia HC de Cotonou (zone A) et Espoir de Parakou (zone C). D’ores et déjà, tout se met en place pour la fête du handball amateur.