Publicité

La technologie constitue aujourd’hui le moteur de l’économie mondiale. Les entreprises les plus puissantes sont en grande partie des firmes de la tech. À la tête de Tesla et de SpaceX, Elon Musk est l’une des personnalités les plus influentes de la planète. Les deux sociétés qu’il dirige sont des références absolues dans le domaine de la tech. Les plus grandes puissances du monde font des pieds et de mains afin que le natif de Pretoria vienne investir sur leurs territoires.

Les Gigafactories de Tesla, vous connaissez ? Il s’agit de très grandes usines qui renferment le top du top de la technologie et qui élaborent des produits uniques en leur genre. Tesla possède des Gigafactories disséminées un peu partout dans le monde. Elon Musk est présentement en pleine prospective pour la construction d’une nouvelle méga-usine. Selon toute vraisemblance, c’est la France qui est l’immense favori pour accueillir l’usine Tesla. Il faut dire que les autorités françaises avec Emmanuel Macron en tête ont sorti le grand jeu pour charmer Musk.

Publicité

Lors de sa dernière visite à Paris, le milliardaire américain s’était entretenu avec Emmanuel Macron sur le projet de Gigafactory. L’homme d’affaires et entrepreneur avait alors déclaré ceci : "Je ne ferai pas d’annonce aujourd’hui, mais je suis très impressionné par le président Macron et le gouvernement français. À quel point ils sont accueillants pour l’industrie ! Donc j’ai bon espoir que Tesla fera dans le futur des investissements significatifs en France". La France peut-elle déjà se frotter les mains ? Pas si sûr. En effet, la Turquie qui souhaite aussi abriter une usine Tesla est entrée dans le jeu.

D’après des sources concordantes, le président turc, Recep Tayip Erdogan, a rencontré Elon Musk aux USA pour évoquer le projet d’usine. Erdogan a vanté les mérites de son pays en termes d’attractivité, de fiscalité, de main-d’œuvre bon marché. La position géographique de la Turquie est également un immense atout, car le pays offre des ouvertures sur le marché africain et celui du golfe. D’après des sources bien introduites, Elon Musk ne serait pas resté indifférent face à l’attractivité de la Turquie.

Est-ce à dire que le magnat de la technologie va définitivement tourner le dos à la France pour le projet de Gigafactory ? Pour le moment rien n’est acté. La France a de solides arguments à faire valoir et les premières autorités seront sur le qui-vive jusqu’au bout. L’installation d’une usine Tesla dans un pays offre de nombreux avantages en termes de création d’emplois et d’émulation du tissu industriel et technologique. Paris ne compte pas laisser passer cette aubaine.