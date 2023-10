Publicité

La 12ᵉ édition de la Quinzaine de la musique béninoise et de la diaspora a été lancée ce lundi 16 octobre et prendra fin le 29 octobre prochain. Cette initiative vise à promouvoir les productions musicales du Bénin par les médias locaux. Sous l'initiative de l’artiste musicien chanteur Ismaël Saïzonou alias ‘’El Sozi’’, la douzième édition de la Quinzaine nationale de la musique béninoise et de la diaspora a été démarrée le lundi 16 octobre 2023 à Cotonou, en partenariat avec les médias publics et privés.

La mise en place d’une telle initiative, selon son promoteur, découle du constat selon lequel, la musique étrangère prend le pas sur la musique béninoise dans les médias locaux. Ainsi, la Quinzaine de la musique béninoise et de la diaspora consiste avec l'accompagnement des médias publics et privés, à promouvoir les productions musicales béninoises en les priorisant pendant aux moins deux semaines.

‹‹ Les médias constituent un canal très important pour la diffusion et pour la visibilité des discothèques béninoises dans tous ses comportements. Que ce soit la musique traditionnelle, la musique tradi-moderne ou la musique moderne ››. Le promoteur de cet événement trouve que son initiative produit des fruits. Ainsi, il remercie les médias béninois. ‹‹ Nous avons un grand coup de chapeau à tirer aux médias béninois qui ont beaucoup adhéré à notre initiative ››, a-t-il affirmé. Son souhait est que tous les médias béninois entrent dans cette danse et tiennent bon jusqu'à ce que les talents béninois soient hissés haut. Plusieurs innovations sont prévues pour cette nouvelle édition.