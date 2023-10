Tesla signe un gros contrat avec un géant pétrolier

Publicité

La société pétrolière et gazière BP a récemment conclu un accord significatif avec Tesla, le célèbre fabricant de véhicules électriques. Selon une annonce de BP, cette entreprise a accepté d’investir 100 millions de dollars dans l’achat de chargeurs destinés aux véhicules électriques de Tesla du milliardaire américain Elon Musk. Cette transaction historique marque la première fois où Tesla vend ses chargeurs à une autre entreprise, ce qui suscite un intérêt considérable dans l’industrie.

Bien que la date précise de l’installation de ces chargeurs n’ait pas été précisée, BP prévoit de commencer ce processus l’année prochaine. Cependant, l’annonce n’a pas révélé le nombre exact de chargeurs qui seront acquis dans le cadre de cet accord. Il est à noter que BP a opté pour des chargeurs rapides d’une capacité de 250 kilowatts, similaires aux Superchargers de Tesla, bien que ces nouveaux chargeurs arboreront le logo « BP Pulse » et seront intégrés dans le réseau de recharge de BP.

Une caractéristique notable de ces chargeurs est leur polyvalence. Ils seront compatibles avec deux types de ports de recharge, le port NACS de Tesla, vers lequel de nombreux autres constructeurs automobiles se tournent, ainsi que le port de recharge CCS, qui est actuellement le standard courant sur la plupart des véhicules électriques, à l’exception des modèles Tesla.

Tesla n’a pas encore commenté publiquement cet accord ni fourni de détails supplémentaires à ce sujet. Cela laisse certaines questions en suspens concernant les modalités de cette collaboration.

L’emplacement des installations de ces chargeurs a également été mentionné dans l’annonce. BP prévoit de les installer dans divers sites qui lui appartiennent, notamment les TravelCenters of America, Thorntons, et Amoco. De plus, certains chargeurs seront déployés dans des sites tiers, conformément à un accord préalablement annoncé.

BP Pulse, la branche de BP spécialisée dans la recharge des véhicules électriques, gère actuellement un réseau de 27 000 points de recharge. L’entreprise a également annoncé des projets d’expansion rapide de ce réseau, soulignant ainsi son engagement envers la transition vers la mobilité électrique.