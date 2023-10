Publicité

La Tanzanie a récemment dévoilé son tout premier avion de production locale conçu spécifiquement pour les voyages d'affaires. Cette réalisation marque une étape significative dans le développement de l'industrie aéronautique en Afrique de l'Est. L'avion, baptisé Skyleader 600, est le fruit du travail acharné de la compagnie aéronautique Airplanes Africa Limited (AAL), dont le siège se trouve dans la ville de Morogoro, en Tanzanie.

L'avion Skyleader 600 a été présenté en grande pompe lors du Tanzania International Manufacturers Expo 2023 (TIMEXPO), un événement qui s'est tenu du 4 au 6 octobre dans la capitale Dar es-Salaam. Il est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des voyageurs d'affaires et peut transporter deux personnes, y compris le pilote. Cette conception se veut pratique pour permettre aux hommes d'affaires de se déplacer aisément et d'assister à diverses réunions en dehors de leur région, avant de retourner en ville pour leurs autres activités professionnelles.

David Grolic, le directeur d'AAL, a souligné selon le site Business Insider Africa que la décision de fabriquer cet avion en Tanzanie a été motivée par le climat commercial favorable du pays ainsi que par sa volonté d'adopter de nouvelles technologies. L'installation d'une usine d'assemblage d'avions sur place est un témoignage de l'engagement de la Tanzanie envers le développement de l'industrie aéronautique locale.

Le Skyleader 600 n'est pas seulement une réalisation technologique, il s'agit également d'un projet économiquement viable. Selon David Grolic, les recherches menées par AAL ont permis de comprendre les besoins spécifiques des voyageurs d'affaires. Le directeur a expliqué : "En réponse à ces recherches, nous avons décidé de présenter un avion qui permettrait aux hommes d'affaires de voyager plus facilement et d'assister à diverses réunions en dehors de la région avant de revenir en ville pour d'autres activités."

Il convient de noter que Airplanes Africa Limited est actuellement la seule entreprise de ce type en Afrique de l'Est, et le Skyleader 600 est le seul avion fabriqué à des fins commerciales dans la région. Toutefois, la compagnie ne compte pas s'arrêter là. Elle prévoit de lancer une nouvelle variante de son aéronef, le Skyleader 500, qui sera spécialement adapté à des activités telles que l'agriculture et d'autres opérations commerciales en milieu rural. Cette expansion témoigne de l'ambition d'AAL de répondre aux besoins diversifiés de sa clientèle.

En ce qui concerne l'accessibilité de ces avions, David Grolic a souligné que leur coût d'achat est comparable à celui d'une voiture. De plus, ces aéronefs sont économes en énergie et leur entretien est relativement simple, ce qui les rend attrayants pour un large éventail d'utilisateurs, y compris ceux qui évoluent dans des zones moins urbanisées.