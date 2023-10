USA: Biden sanctionne le Gabon, le Niger, l’Ouganda et la Centrafrique

Publicité

Les États-Unis vont exclure le Gabon, le Niger, l’Ouganda et la République centrafricaine du programme commercial de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA), selon une annonce du président américain Joe Biden. Cette décision a été motivée par ce dernier en raison de « violations flagrantes » des droits de l’homme internationalement reconnus commises par la République centrafricaine et l’Ouganda.

De plus, le président a également mentionné l’incapacité du Niger et du Gabon à établir ou à faire des progrès continus vers la protection du pluralisme politique et de l’État de droit. Joe Biden a exprimé son inquiétude concernant le non-respect des critères d’éligibilité de l’AGOA par ces pays malgré un engagement intensif entre les États-Unis et la République centrafricaine, le Gabon, le Niger et l’Ouganda.

Il a communiqué sa décision de mettre fin à la désignation de ces pays en tant que pays bénéficiaires d’Afrique subsaharienne au titre de l’AGOA à partir du 1er janvier 2024. Cependant, il a précisé qu’il continuerait d’évaluer si ces pays satisfont aux critères d’éligibilité du programme.

L’AGOA, lancée en l’an 2000, accorde aux pays éligibles un accès en franchise de droits au marché américain pour leurs exportations. Bien que sa date d’expiration soit prévue pour septembre 2025, des discussions sont actuellement en cours pour déterminer s’il faut prolonger ce programme, et si c’est le cas, pour quelle durée.