Accusé d’antisémitisme, Elon Musk se rend en Israël pour apporter son soutien

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Elon Musk, le célèbre entrepreneur et fondateur de la plateforme de médias sociaux X, a récemment fait l’objet de vives critiques pour des accusations d’antisémitisme liées à sa plateforme. En réponse, il a entrepris un voyage significatif en Israël, une démarche qui semble être un geste de solidarité et de soutien envers la communauté juive. Cette visite survient dans un contexte où la Maison-Blanche, il y a quelques jours, a publiquement condamné Musk pour avoir promu des contenus antisémites sur X.

La tension autour de cette affaire s’est intensifiée lorsque Andrew Bates, porte-parole de la Maison-Blanche, a explicitement désigné un message de Musk comme étant une « promotion abjecte de la haine antisémite et raciste« .

Publicité

Musk, de son côté, a répliqué en critiquant l‘Anti-Defamation League (ADL), une organisation reconnue pour sa lutte contre l’antisémitisme. Il a accusé l’ADL de cibler injustement l’Occident, malgré un soutien apparent à la communauté juive et à Israël. Musk a également suggéré que l’ADL évitait de critiquer certaines minorités, qu’il percevait comme une menace réelle pour les Juifs.

Une visite dans un kibboutz attaqué

Profitant de son déplacement en Israël, Elon Musk a effectué une visite avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans un kibboutz récemment attaqué par le Hamas. Une visite qui souligne l’importance géopolitique de la visite de Musk. De plus, le ministre israélien des Communications, Shlomo Karhi, a révélé sur Twitter un accord stratégique entre Israël et la société d’Elon Musk, Starlink. Cet accord stipule que les opérations des satellites Starlink en Israël, y compris dans la bande de Gaza, nécessitent l’approbation du ministère israélien des Communications.

La controverse autour de Musk et de sa plateforme s’est intensifiée depuis son acquisition l’année dernière. La plateforme X a été critiquée pour avoir permis la diffusion de messages de haine, ce qui a suscité une surveillance accrue, en particulier depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Ce contexte tendu a amené plusieurs grandes marques, dont Disney et IBM, à retirer leurs publicités de la plateforme.

Publicité

La visite d’Elon Musk en Israël semble représenter une tentative de réconciliation et de soutien envers la communauté juive et Israël. Toutefois, les répercussions de ses actions et déclarations continuent de susciter des débats y compris sa visite actuelle.