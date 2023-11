Afrique: l’Arabie Saoudite va investir un montant astronomique d’ici 2030

Share on Telegram

À la suite du Sommet saoudo-africain, une déclaration conjointe intitulée « Déclaration de Riyad » a été émise. La conférence, organisée dans la capitale saoudienne sur l’invitation du Gardien des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz, a marqué un engagement renforcé entre l’Arabie saoudite et les pays africains. Selon l’agence de presse saoudienne SPA, les dirigeants africains ont exprimé leur détermination à intensifier la coopération avec l’Arabie saoudite sur la base d’un partenariat stratégique, d’intérêts communs et de liens géographiques, historiques et culturels.

Les dirigeants africains ont souligné leur profonde préoccupation face à la tragédie humanitaire à Gaza. Ils ont insisté sur la nécessité d’un cessez-le-feu et de la protection des civils conformément au droit international. Appelant la communauté internationale à exercer une pression pour mettre fin aux expulsions forcées des Palestiniens de Gaza et aux attaques israéliennes, ils ont plaidé pour que les organisations humanitaires puissent acheminer des fournitures humanitaires essentielles aux citoyens de Gaza.

Les dirigeants africains ont salué les contributions passées de l’Arabie saoudite au développement des secteurs clés de 46 pays africains, totalisant plus de 45 milliards de dollars sur les 50 dernières années. Pendant le sommet, ils ont exprimé leur détermination à renforcer les relations économiques, en mettant l’accent sur l’industrie, l’exploitation minière et l’augmentation des exportations non pétrolières.

Plus de cinquante accords et protocoles d’entente ont été signés lors de la conférence, couvrant divers secteurs économiques tels que le tourisme, l’investissement, les finances, l’énergie, les énergies renouvelables, l’exploitation minière, les transports, les services logistiques, l’agriculture, l’eau, la communication et les technologies de l’information. À cette occasion, il a été annoncé que l’Arabie saoudite investira jusqu’à 95 milliards de riyals en Afrique d’ici 2030, dont 18,75 milliards seront alloués par le Fonds de développement saoudien à des projets de développement.

En outre, l’Arabie saoudite accordera 37,5 milliards de riyals pour soutenir les exportations africaines jusqu’en 2030. Les dirigeants africains ont exprimé leur reconnaissance envers le rôle clé joué par l’Arabie saoudite et l’OPEP Plus dans la stabilisation des marchés pétroliers mondiaux. Ils ont également soutenu la demande de l’Arabie saoudite d’accueillir l’Expo 2030 à Riyadh et l’organisation de la Coupe du Monde de football en 2034 en Arabie saoudite.