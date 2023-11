Share on Telegram

L’Afrique, un continent aux multiples facettes, est aujourd’hui le théâtre d’une confrontation indirecte entre l’Ukraine et la Russie. Cette rivalité géopolitique, habituellement centrée sur l’Europe de l’Est, prend une nouvelle dimension en Afrique. L’Ukraine, en réponse à la présence russe, notamment celle du groupe de mercenaires Wagner, déploie ses propres forces spéciales et renforce ses activités de renseignement sur le sol africain.

L’intensification des activités ukrainiennes en Afrique s’inscrit dans une stratégie plus large visant à contrer l’influence russe sur le continent. Cette manœuvre géopolitique se manifeste notamment au Soudan, où des forces spéciales ukrainiennes ont été signalées. Leur présence, confirmée par des sources ukrainiennes auprès du site Le Monde, indique une volonté de Kiev de s’implanter dans des zones stratégiques où les intérêts russes sont prédominants.

Les implications de cette présence ukrainienne en Afrique vont au-delà des opérations militaires. Elles reflètent une tentative de Kiev de s’immiscer dans l’arène politique africaine, un domaine longtemps dominé par son rival du moment, la Russie. En effet, l’influence politique en Afrique est cruciale dans le contexte actuel, où les votes au sein des instances internationales, comme l’ONU, sont souvent déterminants.

L’Ukraine ne se contente pas de déployer des forces spéciales. Elle cherche également à établir des partenariats économiques et militaires en Afrique, notamment en ouvrant de nouvelles ambassades. Cette stratégie vise à réduire l’écart avec la Russie, qui a historiquement une longueur d’avance en termes de relations avec les pays africains.

Cette incursion ukrainienne en Afrique n’est pas sans défis. L’Ukraine, confrontée à des contraintes budgétaires et à la nécessité de concentrer ses ressources sur son propre territoire, se heurte à la vaste influence russe. Cette dernière se manifeste à travers une forte présence diplomatique, des initiatives médiatiques, et un réseau culturel étendu, notamment via des organisations telles que Rossotroudnitchestvo.

La montée en puissance de l’Ukraine en Afrique illustre une nouvelle phase dans son affrontement avec la Russie. Si cette stratégie est ambitieuse, elle soulève des questions sur sa viabilité à long terme. L’Ukraine doit composer avec prudence pour établir sa présence sur un continent où la Russie a déjà tissé de profonds liens politiques et économiques.