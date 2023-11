Après Wikipedia, Elon Musk fait une proposition à 1 milliard $ à Zuckerberg

La rivalité entre Elon Musk, le célèbre fondateur de SpaceX et de Tesla, et Mark Zuckerberg, le propriétaire de Meta, prend un nouveau tournant inattendu. Dans un appel spectaculaire en faveur d’un changement de nom, Elon Musk propose désormais à Mark Zuckerberg la somme colossale d’un milliard de dollars pour changer le nom de Facebook. Cette proposition extravagante fait suite à un article paru sur le site d’information parodique BabylonBee, qui citait déjà Musk offrant cette somme considérable à Zuckerberg pour un tel changement de nom. Confirmant cette offre, Musk a ajouté avec son sens de l’humour caractéristique : « Ce serait un bien meilleur nom !«

Cependant, il convient de noter que cette joute verbale entre les deux géants de la technologie n’est pas la première du genre. La tension entre eux s’est manifestée à plusieurs reprises par le passé, avec des échanges publics d’insultes et de défis. Cette rivalité a atteint son paroxysme lorsque des rumeurs d’un match de cage imminent entre Zuckerberg et Musk ont inondé Internet plus tôt cette année. Pourtant, malgré les spéculations et l’excitation des médias sociaux, ce combat très médiatisé n’a pas encore eu lieu. Dans un article de Threads, Zuckerberg a accusé le propriétaire de X de ne pas être sérieux au sujet du combat, semant ainsi le doute sur la réalisation de l’événement.

Elon Musk a rapidement répondu aux allégations de Zuckerberg, exprimant son intention de se battre lors d’une conversation avec Joe Rogan. Musk a déclaré : « [Zuckerberg] m’a accusé de ne pas être sérieux, et j’ai dit : ‘Écoutez, en fin de compte, je me battrai, peu importe où, selon n’importe quelles règles.’ » Cette déclaration reflète l’engagement de Musk à relever le défi, quel qu’il soit, tout en maintenant le ton léger qui caractérise souvent ses échanges avec Zuckerberg.

L’offre d’un milliard de dollars pour un changement de nom de Facebook est une nouvelle tentative d’Elon Musk pour marquer des points dans sa rivalité avec Mark Zuckerberg. Elon Musk est un entrepreneur visionnaire au parcours remarquable. Musk est reconnu pour sa passion pour l’exploration spatiale, ayant pour objectif de coloniser Mars avec SpaceX.

Sa vision de l’électrification des transports a conduit à la création de voitures électriques révolutionnaires chez Tesla. Il a également travaillé sur des projets visant à fusionner l’homme avec la machine chez Neuralink et à améliorer les infrastructures de transport avec The Boring Company. Musk incarne l’audace et l’ingéniosité, suscitant l’admiration pour sa contribution majeure à la technologie et à l’avenir de l’humanité.