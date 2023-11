Bénin : l’édition 2023 de la Semaine du Numérique lancée

L’édition 2023 de la Semaine du Numérique a été entamée le 6 novembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. « Quelles technologies émergentes pour l’accélération de la transformation numérique des États ? », c’est autour de ce thème que les réflexions vont se croiser jusqu’au 10 novembre prochain.

La ministre du Numérique et de la digitalisation a prononcé ce mardi 7 novembre 2023, le discours du lancement officiel de l’édition 2023 de la Semaine du Numérique au Bénin. En effet, de multiples actions sont constamment menées pour la promotion de l’entrepreneuriat numérique et la promotion d’un marché dans la dématérialisation des services en Afrique.

‹‹ En 2017-2018, nous avons eu des initiatives telles que Bénin start-up week par exemple. Ce qui nous a permis de mettre en place un répertoire des entreprises de services du numérique, avec qui nous avons eu à travailler, afin de renforcer la capacité de ces acteurs et d’aboutir à la mise en place d’un fond d’appui à l’entrepreneuriat numérique. Le gouvernement a décidé de la mise en place d’un guichet unique de promotion de petites moyennes entreprises. La Chambre de développement des petites et moyennes entreprises a été mise en place. En début d’année 2023, il a été pris en conseil des ministres, un décret qui porte sur les modalités d’octroi du Label startup aux micros, petites et moyennes entreprises. Les droits et obligations y relatifs ››, a expliqué le directeur de la digitalisation, Hector Agbo.

En initiant cette activité, le ministère du Numérique et de la Digitalisation vise à contribuer au renforcement de la transformation numérique du Bénin, à travers la promotion de l’innovation et de l’inclusion numérique. Les participants à cette activité tiendront des échanges avec les spécialistes africains et européens du Numérique. Des panels, des keynotes et une exposition technologique sont prévus pour cette nouvelle édition de la semaine du numérique.

Laquelle exposition va permettre aux entreprises technologiques, aux fournisseurs de service, aux universités et aux organisations gouvernementales de mettre en avant leurs solutions et leurs initiatives numériques, tout en expliquant comment elles contribuent à l’évolution de la société béninoise.