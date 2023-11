Bénin : plusieurs décès dans un incendie à Gogounou

Un nouveau drame lié à l’essence frelatée a été enregistré à Wéré dans la commune de Gogounou. Trois personnes ont perdu la vie suite à un incendie survenu le mercredi 8 novembre dernier, vers cinq heures du matin. Aux environs de 5 heures du matin, ce mercredi 8 novembre 2023, un camion comportant des bidons d’essence frelatée ayant à bord trois personnes a pris feu. Les trois personnes à bord de ce camion sont toutes passées de vie à trépas. D’importants dégâts matériels ont également été enregistrés, d’après les informations rapportées par »DBMEDIAS ».

Depuis plusieurs décennies, l’essence de contrebande appelée « Kpayo » cause des incendies et par conséquent de multiples pertes en vies humaines et d’énormes dégâts matériels. L’incendie le plus meurtrier enregistré au Bénin est survenu le samedi 23 septembre 2023 dans un entrepôt d’essence frelatée à Sèmè-Kraké, zone frontalière avec le Nigéria d’où provient cette qualité d’essence. Au moins 35 personnes y ont laissé la vie. En dépit de tous ces drames, il semble impossible de supprimer ce secteur d’activité dangereux au Bénin. Car, des milliers de familles arrivent à joindre les deux bouts grâce à ce commerce. Selon les statistiques, 54.000 points de vente de l’essence dite « Kpayo » ont été recensés sur toute l’étendue du territoire national.

Ainsi, le gouvernement a lancé un programme d’installation de mini-stations. Une dizaine de milliers de ces mini-stations ont fait l’objet de commandes et sont en phase d’installation dans des quartiers de Cotonou et environs. D’ici à 2024, elles seront installées dans tout le Bénin afin de permettre à toutes ces personnes qui sont dans ce secteur d’activité, de le faire dans des conditions de sécurité totale. Il est aussi prévu la réinsertion professionnelle d’un certain pourcentage des acteurs du secteur de l’essence frelatée.