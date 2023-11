Bénin: Talon sanctionné par les producteurs de coton ?

La campagne cotonnière 2023-2024 n’aura pas tenu les engagements. La moisson n’est pas aussi abondante que le gouvernement l’aurait espérée. Même si les raisons existent selon le ministre de l’agriculture pour justifier cette baisse de performance, il n’est pas à négliger la mise en exécution de la menace des producteurs de coton à l’endroit du régime de la Rupture. 550 000 tonnes environ, voilà ce qui est issu de la production cotonnière pour le compte de la campagne en cours. L’information est rendue publique, le vendredi 10 novembre dernier à Nikki. C’était à l’occasion du lancement, par le ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston Dossouhoui, de la campagne de commercialisation du coton-graine pour l’année 2023-2024. Avec ces prévisions, il ressort que le Bénin ne réussit pas à remonter la pente après la chute de sa production lors de la campagne précédente. En effet, la campagne précédente avait été marquée par une chute considérable de la production, passant de 766 273 tonnes en 2021-2022 à 588 105 tonnes en 2022- 2023.

Pour le ministre Gaston Dossouhoui, cette baisse peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment l’impact d’un insecte ravageur. Gaston Dossouhoui a évoqué aussi une pluviométrie capricieuse. Il a également souligné la non-maîtrise du nouvel engrais SSP par les cotonculteurs comme un autre obstacle majeur. Par contre, le président des cotonculteurs a quant à lui invoqué le mécontentement de certains agriculteurs qui ont décidé de boycotter la production cotonnière. Cette action a contribué à renforcer la baisse déjà remarquable de la production. On se rappelle que suite aux divergences entre le gouvernement et les agriculteurs pour la cherté des intrants mais aussi les problèmes dans les filières soja et de noix de cajou, certains avaient menacé de boycotter la culture du coton pour sanctionner le gouvernement et marquer leur ras-le-bol. Avec ce niveau de production, tout porte à croire que la menace a été mise à exécution. Après avoir évalué la campagne de cette année, le Conseil des ministres réunit le 14 juin dernier a homologué les nouveaux prix d’achat du coton-graine aux producteurs. Ainsi, le coton-graine conventionnel sera vendu à 300 FCFA/kg pour le 1er choix et 250 FCFA/kg pour le 2ème choix ; le coton-graine biologique à 360 FCFA/kg pour le 1er choix et 310 FCFA/kg pour le 2ème choix. Enfin, les prélèvements destinés aux fonctions critiques sont fixés à 13 FCFA/kg de coton-graine et à 5 FCFA/kg de coton-graine pour la réserve stratégique.

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici