Bénin : un DG de la GAB devant le tribunal

S’étant retrouvé dans les mailles de la justice pour violence et voie de fait, un directeur général de la Générale des assurances du Bénin (GAB), a été auditionné ce mardi 07 novembre 2023, au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Le juge a renvoyé le dossier au 14 novembre prochain.

En détention provisoire depuis le 11 octobre dernier, pour violence et voie de fait sur son prédécesseur, le Directeur Général de la Générale des assurances du Bénin (GAB) a été auditionné le mardi 07 novembre 2023, au tribunal de Cotonou. En effet, cette situation émane d’un conflit qui oppose plusieurs personnes au sein de cette société. Nommé dans ce contexte conflictuel par le Conseil d’administration, le DG en question avait organisé au siège de ladite société, la cérémonie de sa prise de fonction le lundi 09 octobre 2023.

À cette occasion, il aurait engagé des agents d’une société de sécurité privée, compte tenu de l’atmosphère non conviviale qui règne. Il aurait en plus réalisé une liste des agents qui devraient être présents à sa prise de fonction. Son prédécesseur qui continuait de répondre présent à son poste, aurait été empêché d’accéder à l’intérieur de l’entreprise. C’est suite à ces faits que le nouveau DG a été interpellé et placé sous mandat de dépôt. À la barre ce mardi, l’accusé a déclaré qu’il a bien pris certaines dispositions en vue d’assurer la sécurité des lieux.

Cependant, il se lave les mains quant à la présence des agents de sécurité privée au siège de l’entreprise, lors de sa cérémonie de prise de fonction. À ses dires, il s’agit d’une initiative du Conseil d’administration. Dans ce dossier, plus d’une douzaine de personnes sont placées sous convocation. La décision portant sur la nomination de l’homme en question en tant que directeur général a été annulée par le tribunal de commerce de Cotonou. Au cours de l’audience de ce mardi, les avocats de la défense ont plaidé pour la relaxe au bénéfice du doute de leur client. Cette affaire pourra suivre son cours le 14 novembre prochain.