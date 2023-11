Camouflet d’Erdogan aux américains en pleine crise à Gaza

Le président turc Recep Tayyip Erdogan boude visiblement les États-Unis. La situation relative au conflit qui oppose la Palestine en Israël est la cause de cette distance entre la Turquie et son allié américain. Alors que le patron de la diplomatie américaine effectue une visite à Ankara, le président turc n’a visiblement aucune envie de rencontrer ce dernier. Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu’il poursuivrait lundi sa tournée à travers le pays.

Cette annonce induit que les deux personnalités n’auront donc pas la possibilité de se rencontrer. Antony Blinken devrait en effet se rendre à Ankara dimanche soir pour s’entretenir le lendemain avec le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan sur la guerre entre Israël et le Hamas. La délégation américaine avait exprimé le souhait de rencontrer le président turc au cours de cette visite.

Depuis le début de cette guerre, la Turquie a ouvertement affiché une position contraire à celle prise par les États-Unis et les pays de l’Otan. Recep Tayyip Erdogan a multiplié conte Israël les déclarations hostiles et appelle ainsi au retour de la paix. Récemment, l’homme fort d’Ankara a fait savoir qu’il coupait tout contact avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en raison des actions israéliennes à Gaza.

« Netanyahu n’est plus quelqu’un à qui nous pouvons parler. Nous l’avons radié », ont déclaré les médias turcs, citant Erdogan. Quelques jours plus tôt, Israël a déclaré qu’il « réévaluait » ses relations avec Ankara en raison de la rhétorique de plus en plus enflammée de la Turquie sur la guerre entre Israël et le Hamas.

Rappelons que cette guerre qui oppose Israël et le Hamas divise le monde. Les alliés de l’Otan ne s’entendent pas tous sur la partie que devrait soutenir l’Alliance militaire. Les États-Unis et la plupart des grandes nations apportent leur soutien indéfectible à Israël.