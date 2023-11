Drones en Afrique: un fabricant américain s’installe au Maghreb

L’Afrique, un continent en pleine mutation technologique, assiste à une révolution dans l’utilisation des drones, à la fois dans le domaine civil et militaire. Dans le domaine militaire, la guerre en Ukraine a notamment démontré leur rôle crucial dans les opérations de surveillance, de renseignement et même d’attaques tactiques, soulignant leur valeur comme outils de dissuasion et d’action militaire.

Cet engouement se concrétise par des initiatives telles que celle du Nigeria qui se lance dans la production de drones militaires pour accroître ses capacités de défense et se positionner comme un leader technologique continental.

Enrichissant le savoir-faire local et répondant aux défis sécuritaires complexes, le Nigeria et d’autres nations africaines investissent dans le développement et la production de drones. C’est dans ce contexte que s’inscrit le développement du Milkor 380 par l’Afrique du Sud, un drone impressionnant par sa taille et ses capacités, destiné à des opérations de renseignement et de surveillance de longue endurance. Ce type d’innovation illustre parfaitement la tendance du continent à adopter des solutions technologiques avancées pour renforcer la sécurité et la stabilité régionales.

Les américains s’installent

C’est dans cette dynamique que le fabricant américain de solutions de drones et de données automatisées, Ondas, s’implante stratégiquement au Maghreb, marquant une nouvelle étape dans l’évolution du secteur aéronautique africain. Leur collaboration avec Maghrebnet, un acteur marocain spécialisé dans diverses technologies, incluant la sécurité et les énergies renouvelables, annonce un futur prometteur pour les drones dans la région.

Le partenariat entre Ondas et Maghrebnet ne se limite pas à une simple transaction commerciale, mais s’oriente vers une synergie productive. Au-delà de la dimension commerciale, cette expansion d’Ondas au Maghreb représente un signe encourageant pour la compétitivité et l’autonomie technologiques du continent africain. Il est important de noter que cette démarche d’internationalisation, loin d’éclipser les efforts locaux, vise à les compléter et à les amplifier.

L’établissement d’Ondas en Afrique du Nord ne peut être perçu isolément; il s’inscrit dans un mouvement plus large de reconnaissance de l’Afrique comme un terrain fertile pour les technologies de pointe. Avec un marché des drones estimé à des milliards de dollars et une croissance annuelle soutenue, le continent se positionne comme un acteur incontournable dans le domaine aéronautique. L’alliance entre Ondas et Maghrebnet est ainsi un prélude à une ère de partenariats fructueux, marquant une étape significative pour le développement technologique et industriel de l’Afrique.