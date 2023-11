Échangeur de vèdoko au Bénin : les travaux de libération des emprises annoncés

Le démarrage des travaux de construction de l’échangeur de Vèdoko au Bénin entraînera le déplacement des réseaux d’électricité, d’eau et de télécommunication au carrefour Vèdoko. Il s’agit d’une information qui a été communiquée par le ministre du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable, José Tonato, dans un communiqué daté du 13 novembre. D’après le document, les travaux de libération des emprises du projet se feront en trois phases.

Cette intersection sera perturbée

Les usagers sont avertis que la circulation au niveau de cette intersection sera perturbée, pouvant même conduire à la fermeture totale du carrefour en fonction de l’évolution et de l’ampleur des travaux. Le ministère a rendu public l’intégralité du communiqué pour informer les parties concernées de ces changements.

« Dans le but d’améliorer les conditions de mobilité dans la ville de Cotonou, le Gouvernement a initié, avec l’appui de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) et sous la supervision de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT), le projet de construction d’un échangeur au carrefour Vêdoko.

En prélude au démarrage des travaux, il sera procédé au carrefour VEDOKO, au déplacement des réseaux d’électricité, d’eau et de télécommunication afin de libérer les emprises du projet. Ces travaux se dérouleront sur trois phases