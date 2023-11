Elon Musk pris pour cible par un ancien ami qu’il concurrence

Share on Telegram

L’année 2023 fut une année faste pour le monde de la tech. Des innovations incroyables ont été présentées au monde et elles vont grandement participer à la construction du monde de demain. L’intelligence artificielle notamment a bouleversé les habitudes. On peut dire en quelque sorte que c’est l’avènement de ChatGPT, élaboré par la société OpenAI qui a littéralement propulsé la notoriété de l’Intelligence artificielle.

Dès lors, il s’en est ensuivi une émulation unique en son genre autour de l’IA. Inconnu du grand public, Sam Altman, le patron d’OpenAI, est devenu une superstar qui a rencontré les Hommes les plus influents de la planète pour discuter de l’impact de l’Intelligence artificielle sur la marche du monde. Sam Altman était très proche d’un certain Elon Musk.

D’après des sources concordantes, le patron de Tesla aurait même proposé des approches novatrices à Altman afin qu’il puisse booster les activités d’OpenAI. Cependant, ces derniers temps, le climat n’est pas du tout au beau fixe entre Sam Altman et Elon Musk. Le torchon a commencé à brûler entre les deux hommes lorsque Altman a pris la décision de se rapprocher du géant Microsoft.

Cette association avec l’entreprise fondée par Bill Gates va permettre à OpenAI de gonfler ses chiffres et d’accroître sa rentabilité financière. L’initiative n’a pas été du goût d’Elon Musk qui avait une autre vision pour OpenAI. Les tensions se sont exacerbées lorsque tout dernièrement, Elon Musk a annoncé le lancement de sa propre Intelligence artificielle Grok. Cette dernière a pour ambition de concurrencer ChatGPT.

Depuis lors, ces deux géants de la tech se font des passes d’armes mémorables sur les réseaux sociaux. Sam Altman fut le premier à dégainer. Durant la DevDay d’OpenAI, il a présenté les dernières mises à jour de ChatGPT et en a profité pour tacler Grok d’Elon Musk à travers une discussion qu’il a initiée avec son chatbot. Comme il fallait s’y attendre, Elon Musk n’a pas tardé à réagir.

Spécialiste du trash talk, le patron de Tesla n’y est pas allé de main morte. Il a pris le soin d’indiquer que l’IA de son désormais concurrent présentait des dysfonctionnements notoires avant d’ajouter ceci : « En matière d’humour, GPT-4 est aussi drôle qu’une porte blindée sur un sous-marin. L’humour est clairement interdit chez OpenAI, tout comme de nombreux autres sujets qu’elle censure. C’est comme un humoriste avec un bâton tellement enfoncé dans le c**ul qu’il peut goûter l’écorce ! ». Avec ces différentes sorties, on constate que les liens d’amitiés entre Sam Altman et Elon Musk appartiennent au passé. La concurrence a pris le dessus et ils vont se donner à fond pour obtenir les meilleurs résultats.