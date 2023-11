Essence frelatée au Bénin: ce pain qui tue toujours malgré les réformes de Talon

Share on Telegram

L’essence de contrebande a fait de nouvelles victimes dans le Nord du Bénin. Cette situation relance le débat sur le niveau d’avancement des réformes qui ont été annoncées par le gouvernement de Patrice Talon suite au drame de Sèmè-Kraké. L’essence frelatée communément appelée « Kpayo » a fait de nouvelles victimes il y a quelques jours dans la commune de Gogounou, département de l’Alibori située dans le Nord du Bénin. En effet, ce mercredi 8 novembre, au total, 3 personnes ont perdu la vie dans un incendie. Elles seraient décédées à la suite de brûlures. Ce drame intervient après celui de Sèmè-Kraké qui a tristement marqué les esprits au Bénin. Le bilan avait fait état de 36 personnes décédées et d’une vingtaine de blessés.

Les autorités béninoises sont d’ailleurs montées très rapidement au créneau et ont annoncé une série de mesures dans le but de procéder à une profonde restructuration de ce secteur. « Le Chef de l’État a instruit les ministres concernés d’accélérer les actions en cours, en concertation avec les principaux acteurs, pour le déploiement des mini-stations déjà acquises et dont l’étalonnage a pris fin la semaine dernière », peut-on lire dans le compte rendu de la rencontre hebdomadaire des ministres du gouvernement qui a eu lieu dans l’après-midi du mardi 26 septembre. Pour Romuald Wadagni l’argentier national, l’option des mini-stations service n’est qu’une solution parmi tant d’autres.

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici