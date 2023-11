Europe: cette Compagnie Africaine prépare son expansion

La course à la domination du ciel africain s’intensifie, avec des compagnies telles qu’Air Algérie et Royal Air Maroc préparant activement leurs stratégies d’expansion. Air Algérie, avec une commande récente de 15 avions auprès de Boeing et Airbus, vise à moderniser sa flotte et à étendre son réseau, notamment en Afrique et en Asie. Royal Air Maroc, quant à elle, planifie une modernisation ambitieuse de sa flotte pour atteindre 200 avions d’ici 2037, visant à renforcer sa position dans le ciel africain.

Ethiopian Airlines déploie ses ailes en Europe

Au cœur de cette dynamique compétitive, Ethiopian Airlines se distingue par ses projets d’expansion en Europe. La compagnie prévoit d’ajouter plusieurs destinations européennes à son itinéraire, marquant un effort significatif pour étendre sa portée. Avec Lisbonne, Dublin, Amsterdam, Varsovie, et une nouvelle destination dans le nord du Royaume-Uni, Ethiopian Airlines vise à augmenter son empreinte européenne. Cette initiative prend place dans un contexte plus large où la compagnie desservira 19 aéroports européens cette année, une expansion notable par rapport à ses opérations actuelles.

Cet élargissement de réseau vers l’Europe est un élément clé de la stratégie globale d’Ethiopian Airlines. La compagnie tire avantage des droits de trafic existants lui permettant jusqu’à 28 vols hebdomadaires vers le Royaume-Uni, où elle utilise actuellement seulement 15 de ces créneaux. Cela offre une marge significative pour augmenter la fréquence de ses vols et renforcer sa présence dans des aéroports clés tels que Heathrow, Manchester et Gatwick.

La présence accrue en Europe d’Ethiopian Airlines est également illustrée par ses récentes acquisitions d’avions, annoncées au Dubaï Air Show. Ces acquisitions, qui comprennent des B 787 Dreamliners et des B 737 MAX de Boeing, ainsi que des Airbus A 350-900, sont cruciales pour soutenir ses ambitions d’expansion et de modernisation.

D’autres compagnies veulent s’étendre

À l’instar d’Ethiopian Airlines, d’autres compagnies africaines telles que RwandAir montrent également une ambition croissante, avec des plans pour doubler leur flotte dans les prochaines années. Ces initiatives reflètent une volonté commune de transformer le transport aérien africain pour répondre à une demande croissante et rivaliser efficacement sur la scène internationale.

L’expansion d’Ethiopian Airlines en Europe, avec l’ajout de nouvelles destinations et la desserte de nouveaux aéroports européens, est un jalon important dans la transformation du transport aérien africain. Ces développements, couplés aux efforts d’autres compagnies africaines, soulignent une période de croissance significative et d’aspiration à une présence accrue sur le marché mondial du transport aérien.