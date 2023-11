Hackathon de la fiscalité : Canal+ Bénin accompagne la DGI

Publicité

Organisé par la Direction Générale des Impôts (DGI) en collaboration avec Epitech Bénin, avec l’appui de leurs différents partenaires dont Canal+Bénin, le Fiscathon se déroule du 30 octobre au 3 novembre 2023 à Sèmè-City. Il s’agit de l’Hackathon de la fiscalité, un évènement national novateur qui marque une étape cruciale dans la modernisation de la fiscalité au Bénin. Les participants sont rassemblés en ateliers autour des trois thèmes majeurs que sont la facturation simplifiée, la prévision des impôts et l’accessibilité fiscale.

Le Fiscathon est un jeu collaboratif entre jeunes développeurs informatiques. D’une part, pour qu’ils réfléchissent afin de proposer des solutions innovantes à la DGI, et d’autre part, permettre à la Direction Générale des Impôts, d’avoir des solutions informatiques qui correspondent aux objectifs qu’elle-même s’est fixés dans son plan de réforme. La finalité est que les postulants fassent sortir des produits qui répondent à trois défis fondamentaux. ‹‹ Le premier est de proposer des solutions assez simples qui s’adaptent aux très petites entreprises, pour que celles-ci puissent délivrer la facture électronique. La solution va comporter par exemple des fonctionnalités de telle sorte qu’en mode hors connexion, on puisse délivrer des factures normalisées. Lorsqu’on est dans l’informel, qu’on puisse délivrer assez facilement des factures normalisées, sans l’imprimer, mais pouvoir la transmettre électroniquement par WhatsApp à son client ou par des moyens assez utilisés ››, a expliqué le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi.

Le deuxième objectif est de sortir une solution qui permet la simulation des impôts. Lorsque ‹‹ vous avez un cas concret pour lequel vous devriez vous rendre dans un service des impôts, préalablement, vous pourrez utiliser l’application qui sera proposée pour faire une simulation pour savoir à peu près quelle peut être le montant de votre impôt, avant de vous rendre dans le service public. Cela assure la transparence et évite donc la corruption et le marchandage ››, a-t-il ajouté. La collette de la TPS foraine dans les marchés est le troisième objectif. Il s’agit d’une solution interactive qui puisse permettre aux bonnes dames par exemple qui ne comprennent pas le français, d’utiliser quand même la solution, peut-être dans leur langue locale, afin de régler leur problème de fiscalité.

En effet, les factures normalisées constituent un important moyen de lutter contre la fraude, la corruption et les détournements de fonds au sein des entreprises. Ainsi, en vue d’aider les petites entreprises à s’y conformer, la mesure concernant le remboursement des frais d’acquisition des machines de facturation électronique a été adoptée. Laquelle mesure consiste à rembourser aux petites entreprises, l’intégralité des frais d’acquisition des machines, au bout de la première année d’utilisation. Le Fiscathon aussi permettra d’avoir une solution assez simple qui s’adapte à l’informel. ‹‹ Une solution qui sera peut-être sur un téléphone portable, qui permettra de délivrer des factures simplement de la façon dont se font les transferts d’argent par téléphone portable ››, d’après le directeur général des impôts.

Canal+ s’engage dans la révolution numérique de la fiscalité au Bénin. Canal+Bénin est fier de s’associer à l’initiative du Fiscathon en apportant son engagement pour la formation et l’innovation. En tant que leader dans l’industrie du divertissement, Canal+ reconnaît l’importance de la modernisation de la fiscalité au Bénin et de l’implication des citoyens dans cette démarche. Le 30 octobre dernier représente le jour de l’ouverture du Fiscathon et de brainstorming. Le deuxième jour a été consacré au coaching et à la conception.

La présence des coachs se justifie par la volonté de la DGI de rappeler aux participants, le cahier de charge. Les troisième et quatrième jours seront caractérisés respectivement par le prototypage, les tests et affinages. Le 03 novembre prochain, les activités seront clôturées avec une cérémonie de remise de prix. Les participants d’une même voix ont salué cette initiative qui leur a permis d’acquérir de nouvelles connaissances et de faire la rencontre d’autres personnes avec qui ils partagent le même rêve. Chaque équipe souhaite être la meilleure et donne le meilleur d’elle pour y arriver.