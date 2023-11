Jeff Bezos bat Elon Musk avec le soutien de la NASA

Jeff Bezos et Elon Musk, deux des entrepreneurs les plus influents et visionnaires de notre époque, sont souvent perçus comme des rivaux, en particulier dans le domaine de l’exploration spatiale. Cette perception de rivalité s’est intensifiée avec la course à l’espace menée par leurs entreprises respectives, Blue Origin pour Bezos et SpaceX pour Musk. Chacun poursuit une vision ambitieuse de l’avenir de l’humanité dans l’espace, mais leurs approches et philosophies diffèrent significativement.

Musk, avec SpaceX, se concentre sur la colonisation de Mars et le développement de technologies de fusées réutilisables, tandis que Bezos, à travers Blue Origin, vise à créer des infrastructures pour faciliter des voyages spatiaux plus accessibles et durables. Cette compétition a alimenté des avancées technologiques et a stimulé l’intérêt public pour le voyage spatial, mais elle a aussi engendré des tensions et des échanges publics parfois critiques entre les deux magnats.

Dans la course spatiale entre les géants de la technologie toutes les manœuvres sont permises. Jeff Bezos, fondateur de Blue Origin, semble sur le point de dépasser SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk, dans la course vers Mars. La NASA a récemment annoncé qu’elle enverrait deux engins spatiaux vers la planète rouge à bord de la première fusée New Glenn de Blue Origin en août 2024, un contrat d’une valeur de 20 millions de dollars. Cette décision marque un changement notable, SpaceX ayant été initialement choisi pour transporter ce chargement sur une fusée Falcon Heavy, prévue pour cette année.

L’agence spatiale américaine a retiré les engins supplémentaires du lancement avec SpaceX en raison de l’incapacité du Falcon Heavy à les placer sur la trajectoire adéquate pour les insérer en orbite martienne. Peu après, le Starship de Musk, conçu pour des missions lunaires et martiennes, a connu un échec lors de son second essai de lancement. Ce contexte a conduit à une reprogrammation du lancement avec la New Glenn de Blue Origin, soulignant la dynamique compétitive et les défis techniques du secteur.

Un pas pour Jeff Bezos

Blue Origin, malgré son retard sur le calendrier initial, entre dans l’arène comme la première entreprise privée sélectionnée par la NASA pour une mission vers Mars. Leur fusée New Glenn transportera la mission ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorer) comprenant deux engins identiques, chacun équipé de trois expériences destinées à étudier les effets des vents solaires sur la magnétosphère de Mars.

Ce lancement s’inscrit dans une stratégie plus large de la NASA visant à utiliser des entrepreneurs privés pour réduire les coûts des missions spatiales, tout en acceptant un niveau de risque plus élevé.

Les entreprises privées de plus en plus compétentes

La décision de la NASA de confier à Blue Origin une mission vers Mars reflète une évolution significative dans la course à l’espace menée par des milliardaires. Elle souligne l’importance croissante de la collaboration entre agences spatiales publiques et entreprises privées dans l’exploration spatiale. Cette collaboration pourrait ouvrir la voie à des avancées technologiques plus rapides et à une exploration plus économique de l’espace.

Tandis que les géants technologiques continuent de façonner activement l’avenir, les progrès dans le domaine spatial ne sont qu’une partie de leur influence croissante. Avec leurs investissements dans des domaines variés, de l’intelligence artificielle aux véhicules autonomes, et maintenant l’exploration spatiale, ces entreprises façonnent le monde de demain. La réussite ou l’échec de missions comme celle de Blue Origin pourrait non seulement redéfinir la hiérarchie dans la course spatiale, mais aussi influencer la direction future des investissements et des innovations technologiques à l’échelle mondiale.