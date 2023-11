La France veut soutenir la CEDEAO pour «restaurer la démocratie» en Afrique de l’ouest

Share on Telegram

La France a récemment mis en avant son intention de renforcer son soutien à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). L’objectif principal est d’accompagner cette institution régionale dans ses efforts pour restaurer la démocratie en Afrique de l’Ouest. Ce positionnement intervient dans un contexte où l’Afrique de l’Ouest est confrontée à des défis majeurs. Rappelons que la CEDEAO a tenté sans succès d’imposer un agenda électoral dans des pays tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les militaires au pouvoir ayant un franc soutien des populations.

C’est lors de sa visite au Nigeria que Catherine Colonna, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de France, a fait cette annonce. Elle s’est rendue à Abuja pour discuter avec son homologue nigérian, Yusuf Tuggar. Le Nigeria, jouant un rôle prépondérant en tant que président actuel de la CEDEAO, est au cœur des décisions régionales.

Renforcer la collaboration

Les échanges entre Catherine Colonna et Yusuf Tuggar ont mis en lumière la nécessité d’une collaboration renforcée pour soutenir les efforts de la CEDEAO. Face à la situation actuelle, Colonna a déclaré : « Nous constatons que les calendriers de transition n’ont pas été respectés et que l’insécurité s’aggrave. Nous devons faire mieux et nous serons là pour soutenir les efforts de la CEDEAO. La situation ne peut pas rester en l’état sans nuire à l’avenir des populations.«

Dans le cadre de ses initiatives, la CEDEAO a tenté d’orchestrer des discussions entre ses membres pour établir une voie commune. Toutefois, une rencontre majeure prévue à Sokoto, au Nigeria, a été annulée. Cette annulation a créé un vide, laissant en suspens des points essentiels tels que les discussions sur la démobilisation des forces annoncées pour une éventuelle intervention au Niger.

L’ambiance au sein de la CEDEAO a également évolué ces derniers mois. Alors qu’une intervention militaire contre les militaires au Niger semblait être sur la table lors des précédentes discussions, l’attitude semble aujourd’hui plus réservée.

Alors que la France affiche sa volonté d’apporter un soutien accru à la CEDEAO, les détails de cette collaboration restent encore flous. Dans ce contexte régional complexe, la synergie d’action entre les acteurs internationaux et régionaux sera déterminante pour l’avenir de l’Afrique de l’Ouest.