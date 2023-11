La NASA bat un record dans ce domaine

La NASA vient de franchir un cap extraordinaire dans le domaine de la communication spatiale en établissant un record phénoménal. Grâce au Deep Space Optical Communications (DSOC), intégré à la mission Psyche, l’agence spatiale américaine a réalisé une transmission laser depuis une distance impressionnante de 16 millions de kilomètres de la Terre.

Si cette distance peut sembler relativement courte par rapport à la sonde Voyager 1, actuellement à 24 milliards de kilomètres de notre planète, ce succès réside dans la technologie de communication utilisée. Le DSOC diffère des méthodes traditionnelles en exploitant la communication optique par laser, une avancée majeure comparée aux ondes radio généralement employées par les satellites et sondes. Malgré la fiabilité et la longue utilisation des ondes radio, cette technologie montre aujourd’hui ses limites.

Les interférences, qu’elles soient artificielles (due à la saturation des fréquences) ou naturelles (émissions provenant d’autres corps célestes), représentent un défi majeur pour les ondes radio. De plus, la transmission sur de longues distances requiert une quantité considérable d’énergie, un aspect crucial pour les engins spatiaux aux ressources énergétiques limitées.

Un autre inconvénient des ondes radio réside dans leur bande passante limitée, insuffisante pour répondre aux besoins croissants des engins spatiaux modernes, capables de produire des quantités massives de données. Alors que des appareils tels que le télescope spatial Hubble transmettent environ 2,7 GB de données par jour, les prochaines missions, comme le Nancy Grace Roman Space Telescope prévu pour 2027, nécessiteront de transmettre près de 1375 GB quotidiennement. Cette croissance exponentielle des données dépasse les capacités des ondes radio actuelles.

Face à ces limitations, les chercheurs se tournent vers de nouvelles approches, parmi lesquelles la communication optique par laser se profile comme une solution prometteuse. Les lasers, plus focalisés que les ondes radio, présentent une précision accrue et sont moins sensibles aux interférences. De plus, ils consomment moins d’énergie que les émetteurs radio des engins spatiaux les plus éloignés. Mais surtout, la communication laser offre une capacité de transmission de données bien supérieure à celle des ondes radio, ouvrant ainsi la voie à une exploration plus avancée de l’espace lointain.

En effet, les lasers offrent la possibilité d’encoder et de transmettre un volume considérable de données, une caractéristique cruciale pour les futures missions spatiales. Cette technologie représente ainsi un axe de développement majeur pour la communication dans l’espace lointain.