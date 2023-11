L’ananas béninois fait une entrée remarquable sur le marché chinois

Les autorités béninoises font la promotion de l’ananas « Pain de sucre » béninois, qui est désormais disponible sur plusieurs marchés. Outre ceux européen et américain, c’est sur le marché chinois que le fruit tropical a fait son entrée. C’était le 5 novembre 2023, que les premiers conteneurs ont été accueillis par les autorités chinoises en présence de Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances, chargé de la coopération, et de Shadiya Assouman ministre de l’Industrie et du Commerce. Les deux ministres étaient accompagnés notamment de l’ambassadeur du Bénin en Chine, Simon-Pierre Adovèlandé.

Plusieurs sociétés béninoises participent à l’exposition

Il faut dire que cet événement s’est inscrit dans le cadre de la 6ᵉ édition de l’Exposition internationale d’exportation de la Chine, à laquelle plusieurs entreprises béninoises participent. Lors de la réception des conteneurs, le diplomate béninois en Chine a pris l’engagement de respecter les termes du partenariat établi à cette occasion par les présidents Patrice Talon et Xi Jinping.

Le numéro deux chinois, Li Qiang, a précisé les objectifs de son pays en matière d’importations pour les cinq prochaines années, visant à atteindre un chiffre de 17 000 milliards de dollars d’importations de biens et de services. Le lundi 6 novembre 2023, l’ananas exposé sur les stands du Bénin a attiré une grande attention, suscitant même l’intérêt des autorités chinoises qui ont dégusté le « Pain de sucre » béninois et en ont apprécié la qualité.

À la suite d’une dégustation organisée par le ministre de l’Économie et des Finances, chargé de la coopération, le ministre chinois du Commerce a salué la qualité exceptionnelle de l’ananas « Pain de sucre » béninois. Rappelons que la disponibilité de l’ananas béninois sur le marché chinois découle en partie de la visite du chef de l’État en Chine, du 31 août au 3 septembre 2023 et au cours de laquelle 13 protocoles d’accords avaient été signés.