Neuralink: Elon Musk veut rendre la vue aux aveugles, voici comment!

Elon Musk est plus qu’un entrepreneur businessman. Par ses différentes activités, le natif de Pretoria contribue à construire le monde de demain. Il dirige quelques-unes des entreprises les plus innovantes de la planète. Le milliardaire américain ne s’impose aucune limites et repousse sans cesse les frontières du possible. Neuralink est l’un des groupes d’Elon Musk et ladite entreprise s’est spécialisée dans la biotechnologie et bio ingénierie.

L’année dernière, Elon Musk avait exprimé sa volonté de mettre au point un système Neuralink qui allait permettre aux personnes aveugles de retrouver la vue. Dans un récent tweet, le patron de Tesla a notifié que sa société travaille à mettre sur le marché une « puce de vision » unique à son genre qui va bouleverser le quotidien des personnes aveugles. « Ce n’est pas une grande consolation, mais Neuralink travaille sur une puce de vision, qui sera prête dans quelques années. Même si quelqu’un n’a jamais eu la vue, en étant né aveugle, on pense qu’on peut restaurer sa vision« .

Il se pourrait donc que la science-fiction devienne très prochainement réalité. Si Starlink arrive à créer un tel système, on ne peut imaginer quel sera l’impact sur des millions de personnes à travers le monde. Concrètement, comment cette puce va-t-elle fonctionner ? D’après Elon Musk, il s’agira d’élaborer un prototype pour contourner l’œil en envoyant un signal électrique d’une caméra directement au cerveau.

Suite à cela, le cerveau se chargera d’interpréter le flux de message. Il faut dire que les différents travaux effectués par Neuralink ne font pas l’unanimité. Comme on l’a indiqué, l’entreprise essaye d’exploiter la toute puissance de la technologie pour corriger les défaillances du corps humain. Elle a recours fréquemment à des primates pour mener des expériences.

Plusieurs voix se sont levées pour dénoncer le fait que Neuralink utilise des singes comme cobayes pour mener ses expériences. Face aux multiples plaintes, une enquête fédérale a été lancée aux USA pour voir clair dans les activités de la société. Cette enquête n’a pas encore livré toutes ses conclusions. Cependant, cela n’empêche pas Neuralink de poursuivre ses ambitieux programmes.

Le groupe compte désormais passer à un autre stade de son développement en recourant à des cobayes humains pour effectuer des tests. 2024 s’annonce palpitant pour Elon Musk qui a annoncé d’ambitieux projets pour ses entreprises phares. Le milliardaire s’est imposé comme l’une des personnalités les plus influentes de la planète grâce à sa vision. Comme il aime souvent le dire, « le progrès fait rage et le futur ne manque pas d’avenir »