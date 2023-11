Reckya Madougou appelle à tirer des leçons sur la vie de Messi et Ronaldo

Share on Telegram

Depuis sa cellule de prison de Missérété, Reckya Madougou, l’ancienne ministre et candidate à l’élection présidentielle de 2021 au Bénin, a invité ses partisans à méditer sur la vie de deux stars internationales du football. Il s’agit des éternels rivaux Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Par le canal d’une publication sur le réseau social Facebook, elle a invité les uns et les autres à s’inspirer de leur modèle.

La prison n’empêche visiblement pas Reckya Madougou de proposer à ses abonnés des réflexions. Alors que le débat sur le huitième ballon d’or de l’Argentin continue de faire rage, la femme politique béninoise a attiré son public sur un tout autre terrain. Elle a en effet évité de contribuer à l’élection du meilleur entre les deux stars. Elle a plutôt fait savoir que, leurs parcours devraient inspirer.

« Leur héritage, gravé bien au-delà des frontières du gazon, demeure impérissable. 𝐋𝐚 𝐭𝐞́𝐧𝐚𝐜𝐢𝐭𝐞́ 𝐭𝐞́𝐦𝐞́𝐫𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨, 𝐬𝐚 𝐟𝐚𝐜𝐮𝐥𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐪𝐮𝐞 𝐞́𝐜𝐡𝐞𝐜 𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞𝐩𝐢𝐞𝐝 𝐯𝐞𝐫𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐦𝐦𝐞𝐭𝐬, 𝐬𝐮𝐬𝐮𝐫𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞́𝐫𝐨𝐮𝐭𝐞 𝐧’𝐞𝐬𝐭 𝐪𝐮’𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐞́𝐥𝐮𝐝𝐞 𝐚̀ 𝐝𝐞𝐬 𝐭𝐫𝐢𝐨𝐦𝐩𝐡𝐞𝐬 𝐚̀ 𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫. », a-t-elle noté dans sa publication sur Facebook. Quant à l’Argentin, elle met l’accent sur sa discrétion malgré tout le succès qu’il a rencontré au cours de sa carrière. Pour Reckya Madougou, « 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐩𝐚𝐫 𝐬𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐫𝐞́𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐞𝐢𝐠𝐧𝐞𝐮𝐬𝐞 𝐞𝐭 𝐬𝐚 𝐦𝐚𝐢̂𝐭𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐞𝐧𝐯𝐨𝐮̂𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐮 𝐛𝐚𝐥𝐥𝐨𝐧, 𝐧𝐨𝐮𝐬 𝐜𝐡𝐮𝐜𝐡𝐨𝐭𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐥’𝐞́𝐥𝐨𝐪𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥’𝐚𝐫𝐭 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐞𝐮𝐱 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐱𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞, 𝐥𝐨𝐢𝐧 𝐝𝐮 𝐭𝐮𝐦𝐮𝐥𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐟𝐚𝐧𝐟𝐚𝐫𝐨𝐧𝐧𝐚𝐝𝐞𝐬 ».

« Je vous invite à méditer sur ces deux enseignements de réussite que nous ont servis ces mastodontes sacrés », a-t-elle poursuivi dans sa publication. Rappelons que malgré son incarcération, elle continue de publier régulièrement des messages sur ses réseaux sociaux. Elle intervient sur les faits de société, s’adresse aux jeunes et aux femmes et ne manque pas de donner des conseils. Dans un récent post, elle avait appelé la jeunesse à se « réinventer ». Mise aux arrêts le 3 mars 2021, Reckya Madougou a été condamnée à vingt ans de prison pour « financement du terrorisme ».