Total (France) crée une grosse polémique en Afrique

Dans un contexte où l’exploitation des ressources naturelles en Afrique est souvent scrutée pour ses impacts environnementaux et sociaux, Total (TotalEnergies), une multinationale française, se trouve au cœur d’une controverse majeure. La société est impliquée dans la construction de l’oléoduc de pétrole brut d’Afrique de l’Est (Eacop), s’étendant de l’Ouganda à la Tanzanie. Ce projet, déjà critiqué pour ses conséquences écologiques, fait désormais face à des accusations plus graves concernant le déplacement des sépultures.

Un récent rapport de l’organisation interreligieuse GreenFaith a mis en lumière le manque de respect de TotalEnergies envers les sites funéraires situés sur le tracé de l’oléoduc. Selon le rapport, la compagnie a montré une indifférence flagrante aux coutumes funéraires locales, notamment dans le traitement des tombes non marquées, courantes dans les régions rurales de l’Afrique de l’Est. Des familles ont rapporté avoir informé TotalEnergies de l’emplacement de ces sépultures, mais leurs demandes ont souvent été ignorées, voire méprisées.

Attitude irrespectueuse

Cette attitude irrespectueuse s’étend également aux tombes musulmanes, fréquemment non marquées, que TotalEnergies a refusé de reconnaître. Par ailleurs, le rapport souligne que l’entreprise dispose des technologies nécessaires, comme les radars à pénétration de sol, pour identifier ces tombes, mais choisit délibérément de les ignorer. Ce manque de considération se double d’une indemnisation insuffisante pour le déplacement des tombes, laissant les familles avec des charges financières additionnelles pour reloger dignement leurs défunts.

Ces pratiques de TotalEnergies ont provoqué une vive réaction de la part de leaders religieux et spirituels du monde entier. Des figures emblématiques comme le Révérend Jesse Jackson, le Dr. Cornel West, Matthieu Ricard et d’autres, ont publiquement condamné l’attitude de TotalEnergies, la qualifiant d’ »obscène« . Ils soulignent que, malgré les bénéfices records de la société, elle refuse de fournir des fonds adéquats pour le relogement respectueux des sépultures.

Des comportement néocoloniaux

Cette situation a un impact profond et traumatisant sur les familles affectées, qui se sentent coupables et préoccupées par le manque de respect envers leurs ancêtres. Ces pratiques rappellent les comportements néocoloniaux des pays du Nord, qui ont historiquement perturbé les tombes dans les régions colonisées. Les leaders religieux appellent à l’arrêt du projet Eacop et demandent à TotalEnergies de prendre des mesures pour rectifier cette situation.

Cette controverse met en lumière les défis éthiques et moraux auxquels sont confrontées les entreprises extractives. Alors que la crise climatique exige une action urgente et respectueuse de l’humanité, des pratiques telles que celles de TotalEnergies ne font qu’aggraver l’injustice et l’indignité. Il est impératif que la communauté internationale prenne des mesures pour garantir que le respect de la dignité humaine et des traditions culturelles soit une priorité dans tous les projets d’infrastructure.