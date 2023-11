USA: ce milliardaire a perdu plus d’un demi milliard $ en moins de 20 jours

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

La toile financière mondiale a été secouée par la récente perte de plus d’un demi-milliard de dollars de la fortune du célèbre investisseur et philanthrope, Robert F. Smith. Après avoir atteint un sommet impressionnant de 12 milliards de dollars en valeur nette plus tôt cette année, sa fortune a subi un déclin abrupt, se fixant actuellement à 11,4 milliards de dollars. Cette baisse, équivalant à 600 millions de dollars sur une période de seulement 19 jours, a été attribuée à une réévaluation de ses actifs privés.

Les données que nous avons compilées à partir de plusieurs sources confirment que malgré cette chute significative, Smith conserve le statut du milliardaire noir le plus riche d’Amérique. Actuellement classé au 171e rang parmi les individus les plus fortunés du monde, il se situe légèrement derrière Henry Kravis, co-président de KKR & Co, avec une valeur nette de 11,4 milliards de dollars selon l’indice Bloomberg Billionaires.

Publicité

Cette dépréciation spectaculaire a son origine dans la révision des avoirs de Smith dans Vista Equity Partners et Personal Assets, désormais évalués respectivement à 4,2 milliards de dollars et 7,2 milliards de dollars. Vista Equity Partners, fondée par Smith en 2000, s’est rapidement hissée au rang de puissance dominante dans le secteur technologique, gérant un portefeuille d’environ 101 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Malgré cette chute financière notable, Smith demeure le deuxième individu noir le plus riche du globe, juste derrière le magnat nigérian Aliko Dangote, dirigeant du groupe Dangote, l’un des conglomérats manufacturiers les plus diversifiés du continent africain. Ce dernier occupe actuellement la 112 place dans le classement des 500 milliardaires de Bloomberg avec une fortune estimée à 16,3 milliards $. Cette perte représente une moyenne quotidienne de 26,32 millions de dollars sur les 19 derniers jours, soulignant l’ampleur du déclin subi par le milliardaire américain.