USA : décès de Henry Kissinger, ancien secrétaire d’État à l’âge de 100 ans

Henry Kissinger, ancien secrétaire d’État et figure emblématique de la diplomatie américaine, est décédé à l’âge de 100 ans. Reconnu pour sa voix rauque et ses épaisses lunettes, Kissinger a marqué l’histoire par son rôle décisif dans le retrait des États-Unis du Vietnam et l’établissement de relations avec la Chine. Sa carrière sous les présidences de Richard Nixon et Gerald Ford a été jalonnée de controverses, culminant avec l’obtention du prix Nobel de la Paix.

Au-delà de son influence politique, Kissinger était un Juif ayant fui l’Allemagne nazie. Il a continué à jouer un rôle de conseiller auprès de différents présidents et à diriger une entreprise de conseil internationale. Son parcours et ses décisions en politique étrangère ont suscité admiration et critiques, notamment concernant son soutien à des régimes répressifs en Amérique Latine et ses politiques en Asie du Sud-Est.

Kissinger a été un pionnier de la « diplomatie navette » pour la paix au Moyen-Orient et a contribué à la détente avec l’Union Soviétique. Ses négociations ont mené à des accords importants, comme les accords de Paris qui ont facilité le retrait américain du Vietnam, et à des initiatives de contrôle des armements durant la Guerre Froide.

Son influence et son style diplomatique ont laissé une empreinte indélébile sur la politique étrangère américaine. Kissinger demeure une figure complexe, critiquée autant qu’admirée, symbole d’une époque de grandes transformations dans les relations internationales. Son décès a suscité une vague d’hommages de la part de figures politiques américaines, témoignant de l’impact durable de son héritage.