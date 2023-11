USA: Diddy fait face à une nouvelle accusation d’agression sexuelle

Les accusations d’agressions sexuelles prennent une ampleur croissante dans le monde du spectacle; Sean “Diddy” Combs se retrouve confronté à de nouvelles allégations graves. Ce développement survient dans un climat déjà tendu, suite aux accusations portées par Cassie Ventura, ancienne compagne de Combs. Ventura a décrit une relation marquée par l’abus et la violence, débutant lorsqu’elle avait 19 ans, incluant des allégations de viol en 2018. Combs et Ventura ont finalement trouvé un accord, bien que les termes de cet accord restent non divulgués.

Une nouvelle accusation qui tombe mal

Cette nouvelle affaire implique Joi Dickerson-Neal, qui allègue avoir été victime de Combs lorsqu’elle était étudiante à l’Université de Syracuse. Sa plainte, déposée sous le New York Adult Survivors Act, accuse Combs de l’avoir droguée et agressée sexuellement, et d’avoir créé et distribué du « revenge p0rn ». Ces révélations s’inscrivent dans un contexte plus large de plaintes visant des personnalités publiques de premier plan.

Le porte-parole de Combs a rapidement réagi aux nouvelles accusations, les qualifiant de « fabriquées et non crédibles » et dénonçant la démarche comme une tentative de gain financier. Cependant, la plainte détaillée soulève des questions troublantes sur les événements qui se seraient déroulés lors d’un dîner pendant les vacances scolaires, et les conséquences qui ont suivi.

Selon la plainte, Combs aurait profité de l’état de vulnérabilité de Dickerson, résultant de l’ingestion de substances, pour commettre son agression. Les allégations décrivent un scénario où Dickerson a perdu la mémoire suite à l’agression, découvrant plus tard que l’acte avait été filmé et partagé. Cette révélation a plongé la victime présumée dans une profonde détresse, entraînant une hospitalisation pour dépression et des pensées suicidaires.

La plainte met également en lumière les défis rencontrés par Dickerson dans sa tentative de poursuite judiciaire, soulignant les difficultés à trouver des témoignages de soutien dans un milieu où Combs exerçait une influence considérable. Malgré ces obstacles, Dickerson a maintenu sa présence dans l’industrie de la musique, tout en luttant contre l’ombre omniprésente de Combs.