Will Smith: un ex-assistant affirme qu’il est gay et dit l’avoir vu

Dans le monde hollywoodien, les rumeurs et révélations ne sont pas rares. Il y a quelques heures, une vieille rumeur a été ravivée avec une nouvelle révélation sur Will Smith, l’une des figures les plus emblématiques du cinéma. Selon Brother Bilaal, un ancien assistant et ami de Will Smith, l’acteur aurait eu une relation sexuelle avec Duane Martin, un autre acteur américain. Cette révélation a été faite lors d’une interview avec Tasha K, suscitant une vague de réactions sur la toile.

Brother Bilaal a partagé des détails intimes sur les moments qu’il a passés avec la famille Smith durant son emploi. Il raconte un incident spécifique où, en cherchant Will Smith, il l’aurait découvert dans une position compromettante avec Martin dans la loge de ce dernier. Selon ses dires, Smith était engagé dans un acte s***xuel avec Martin, décrivant la scène de manière graphique et choquante. Ces allégations, si elles sont vraies, pourraient jeter un nouvel éclairage sur la vie privée déjà très médiatisée de l’acteur.

Des commentaires sur le couple Will et Jada

L’ex-assistant ne s’est pas arrêté là. Il a également évoqué la vie sexuelle de Smith avec son épouse Jada Pinkett Smith, faisant des commentaires sur leurs préférences et insatisfactions intimes. Ces déclarations, bien qu’explosives, n’ont pas encore reçu de réponse de la part des Smith ou de Martin, laissant le public dans l’attente d’une clarification ou d’un démenti.

Outre ces révélations, Brother Bilaal a annoncé la publication prochaine de ses mémoires, intitulées « Will Smith Demonic Circle« , promettant probablement d’autres révélations sur son temps passé avec la famille Smith. Ce livre pourrait potentiellement ajouter plus de détails sur les dynamiques complexes et les secrets au sein de cette famille célèbre.

La relation entre Will et Jada Pinkett Smith a longtemps fait l’objet de spéculation publique, notamment depuis que Jada a avoué avoir eu une liaison avec le chanteur August Alsina en 2016. Selon elle, cette affaire aurait eu lieu avec la permission de Will, ce que celui-ci a nié. Alsina a affirmé que Will lui avait donné sa « bénédiction », ajoutant une autre couche de complexité à leur mariage déjà scruté par le public.

Malgré leurs vies apparemment séparées, les Smith continuent de se présenter en public ensemble. L’incident le plus notable récent étant le fameux coup donné par Will Smith à Chris Rock lors des Oscars 2022, après une blague sur l’apparence de Jada, due à son alopécie. Cette action a déclenché une tempête médiatique, soulignant encore plus l’intensité et la sensibilité des affaires personnelles de la famille Smith.

Ces allégations et événements récents ne font qu’ajouter à la complexité et au mystère qui entourent la vie personnelle de Will Smith. Alors que le public attend avec impatience plus de détails et de clarifications, ces révélations continuent d’alimenter les conversations et les spéculations sur l’un des couples les plus scrutés d’Hollywood.