Elon Musk veut lever 1 milliard $ pour une de ses sociétés

La sphère de l’intelligence artificielle voit une effervescence croissante avec l’émergence de xAI, la start-up d’Elon Musk, se positionnant en rivale directe d’OpenAI et de Google. Cette entreprise prometteuse a récemment déposé une demande auprès de la SEC, le régulateur boursier américain, dans l’optique de réunir une somme colossale de jusqu’à 1 milliard de dollars via une offre d’actions. Ce mouvement stratégique s’inscrit dans une quête de financement visant à propulser xAI vers le sommet de l’écosystème en plein essor de l’intelligence artificielle.

Fondée au printemps dernier, xAI ambitionne de concurrencer le géant OpenAI, notamment grâce à ses avancées dans le domaine de l’IA générative. Cette technologie révolutionnaire permet de créer instantanément des textes, des images et même des lignes de code à partir de simples requêtes en langage courant. À travers cette levée de fonds, xAI aspire à consolider ses bases financières pour accélérer sa croissance et renforcer sa présence sur le marché de l’intelligence artificielle.

Elon Musk, entrepreneur emblématique à la tête de Tesla, SpaceX, X, et Neuralink, a fondé xAI en réaction à la montée en puissance d’OpenAI, entreprise qui a largement popularisé l’IA générative. xAI marque son territoire avec « Grok », un chatbot d’IA générative, similaire à ChatGPT d’OpenAI, mais offrant un accès en temps réel aux connaissances du monde via la plateforme X, présentant ainsi un avantage distinctif et fondamental.

Grok se positionne comme un assistant singulier et impertinent, capable de répondre aux questions avec un brin d’humour, un aspect peu commun dans l’univers des systèmes d’IA. Elon Musk a souligné que les investisseurs de xAI détiendraient un quart de l’entreprise, tandis que les utilisateurs détenteurs d’un compte Premium+ sur le réseau social pourraient bénéficier d’un accès exclusif à Grok, le prototype étant pour l’instant limité à un nombre restreint d’utilisateurs.