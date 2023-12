La Chine accuse les USA de violer sa souveraineté

Les relations entre les États-Unis et la Chine sont marquées par une tension croissante, alimentée par une série de désaccords sur des sujets variés, allant du commerce international aux droits de l’homme, en passant par la technologie et la sécurité régionale. Cette rivalité, souvent décrite comme une nouvelle forme de guerre froide, est exacerbée par des politiques protectionnistes et des accusations mutuelles de pratiques déloyales et de violations des normes internationales.

La compétition technologique, notamment dans les domaines de la 5G, de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité, constitue un autre point de friction majeur, les deux pays s’efforçant de dominer ces secteurs clés de l’avenir.

En outre, les questions de souveraineté et d’influence en Asie-Pacifique, notamment en ce qui concerne Taïwan et la mer de Chine méridionale, continuent de provoquer des tensions militaires et diplomatiques. Ces conflits reflètent un déséquilibre dans l’ordre mondial existant et une lutte pour le leadership global dans un contexte international en rapide évolution.

Un nouvel incident

Dans un contexte international déjà tendu, la Chine a récemment accusé un navire de la marine américaine, l’USS Gabrielle Giffords, de violer sa souveraineté. L’incident, survenu près du récif submergé de Second Thomas Shoal en mer de Chine méridionale, a été qualifié par l’armée chinoise de grave atteinte à sa souveraineté et à sa sécurité. Cette déclaration intervient malgré les efforts récents du président américain Joe Biden et du leader chinois Xi Jinping pour apaiser les tensions internationales, illustrés par leur rencontre le mois dernier.

Les récents développements en mer de Chine méridionale viennent exacerber des tensions déjà vives entre les deux superpuissances. L’incident à Second Thomas Shoal, où les États-Unis, la Chine et les Philippines ont des intérêts concurrents, est particulièrement symbolique. En octobre, les États-Unis avaient renouvelé leur soutien aux Philippines, promettant de défendre le pays contre toute attaque chinoise, suite à des accusations de harcèlement de bateaux philippins par la garde côtière chinoise.

La marine chinoise inquiète les USA

Pour rappel, l’escalade des capacités militaires chinoises, évoquée par le général américain Charles Flynn dans une récente interview, ajoute à l’inquiétude américaine. La Chine, dotée de la plus grande marine mondiale et du deuxième budget militaire le plus important, développe rapidement son arsenal nucléaire. Cela, combiné à des tensions récentes comme la confrontation aérienne entre un avion de chasse chinois et un bombardier B-52 américain, souligne le risque croissant de collision et d’escalade militaire.

Les accusations mutuelles entre les États-Unis et la Chine sur les manœuvres provocatrices dans la région ne font qu’aggraver la situation. Chacune des parties a publié des vidéos affirmant justifier ses actions, reflétant une escalade des tensions. Ces incidents surviennent à un moment critique, juste avant des rencontres diplomatiques importantes, dont une potentielle réunion entre Biden et Xi, et pourraient compliquer les négociations futures.

L’absence de communication militaire accroît le risque de malentendus et de confrontations. S’ajoute à cela la situation autour de Taïwan, où la Chine renforce ses ambitions militaires. Les revendications de souveraineté de la Chine dans la région et autour de Taïwan, où Xi Jinping souhaite une unification pacifique, ont tendu davantage les relations. Ces incidents soulignent l’urgence de rétablir les canaux de communication pour éviter une escalade imprévue aux conséquences potentiellement désastreuses.