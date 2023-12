Optimus Gen2: Elon Musk dévoile une version avancée de son robot humanoïde (VIDEO)

Share on Telegram

Elon Musk, le visionnaire à la tête de Tesla, a récemment partagé des images captivantes dévoilant la toute nouvelle itération de ses robots humanoïdes, Optimus Gen2. Si ce modèle avait été brièvement aperçu en mars dernier, il fait un retour remarqué avec des capacités considérablement améliorées. Ces images, partagées sur Twitter par Musk lui-même, offrent un aperçu fascinant de l’évolution spectaculaire de ces robots.

Optimus Gen2 représente une avancée significative par rapport à sa version précédente, notamment en termes de vitesse et de maniabilité. Grâce à une réduction de poids de 10 kg et à l’intégration de capteurs conçus par Tesla, ce robot peut désormais se déplacer 30% plus rapidement qu’auparavant. Ces améliorations témoignent des progrès rapides réalisés en seulement neuf mois depuis la sortie de la version Gen1.

L’une des avancées les plus impressionnantes se situe au niveau du contrôle du corps. Les ajustements apportés à Optimus Gen2 lui permettent une meilleure gestion de son poids et de son centre de gravité, comme en témoigne une séquence de la vidéo (ci-dessous) où le robot exécute des exercices de squat, démontrant une stabilité remarquable.

Cependant, la véritable innovation réside dans les mains d’Optimus Gen2. Ces nouvelles versions sont désormais équipées de capteurs offrant une sensation tactile, améliorant ainsi considérablement leur capacité de préhension. Les démonstrations montrent avec étonnement que le robot peut manipuler des objets fragiles tels que des œufs sans les casser, illustrant la finesse de sa dextérité.

L’un des moments marquants de la vidéo est sans doute lorsque les robots humanoïdes se lancent dans une danse synchronisée sous des stroboscopes colorés. Ce détail ludique, bien que non essentiel du point de vue fonctionnel, souligne l’agilité et la coordination de ces machines.

Ces avancées technologiques dans le domaine des robots humanoïdes suscitent des questions sur les futurs usages potentiels de ces machines. Elon Musk a souvent évoqué leur potentiel dans des tâches répétitives ou dangereuses pour les humains. Cependant, au-delà de ces aspects pratiques, ces progrès illustrent surtout la rapidité avec laquelle la technologie progresse et ouvre la voie à des avancées encore plus significatives dans un avenir proche.