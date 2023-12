Pour concurrencer Elon Musk, Jeff Bezos va utiliser un de ses services

Jeff Bezos, à travers Amazon, a pris une décision qui peut sembler contre-intuitive : utiliser les services de SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk, pour lancer les satellites de son projet Kuiper. Cette décision souligne la complexité et l’interdépendance croissante du secteur spatial privé. Bien que perçus comme des rivaux, surtout dans le cadre de l’exploration spatiale avec Blue Origin pour Bezos et SpaceX pour Musk, ce geste illustre comment même des concurrents peuvent se retrouver dans une relation client-fournisseur dans l’écosystème spatial.

Kuiper comme starlink

Le projet Kuiper d’Amazon est ambitieux, visant à déployer une constellation de satellites en orbite terrestre basse pour fournir une connexion internet. Ce projet est similaire à Starlink de SpaceX, qui a déjà établi une présence significative dans ce domaine. Pourtant, Amazon a choisi SpaceX pour lancer une partie de sa constellation, signant un contrat pour trois lancements de Falcon 9. Cette décision est pragmatique : SpaceX offre une expertise et des capacités de lancement éprouvées, ce qui est crucial pour le succès du projet Kuiper.

Cette démarche de Bezos peut être vue comme une reconnaissance tacite de la compétence et de la fiabilité de SpaceX dans le domaine des lancements spatiaux. Elle démontre également une approche pragmatique de la gestion des affaires spatiales, où les avantages opérationnels et économiques l’emportent sur les rivalités personnelles ou corporatives. C’est un exemple de la manière dont les entreprises spatiales, même en concurrence, peuvent trouver des terrains d’entente pour des bénéfices mutuels.

Une victoire tout de même pour Jeff Bezos dans la rivalité spatiale

Parallèlement, cette collaboration indirecte entre Amazon et SpaceX se produit dans un contexte où Blue Origin de Bezos commence à marquer des points dans la course à l’espace. Récemment, la NASA a choisi Blue Origin pour lancer une mission vers Mars, un signe de la montée en puissance de l’entreprise dans le secteur spatial. Vous l’aurez compris, chacune apportant ses propres forces et innovations au secteur.

L’utilisation des services de SpaceX par Amazon pour le projet Kuiper reflète également une tendance plus large dans l’industrie spatiale : la collaboration entre les agences spatiales publiques et les entreprises privées. Ces collaborations sont essentielles pour accélérer l’innovation et réduire les coûts, tout en acceptant des niveaux de risque plus élevés. C’est une étape importante vers une exploration spatiale plus économique et technologiquement avancée.

Alors que les entreprises spatiales poursuivent leurs objectifs ambitieux, des alliances inattendues et des collaborations pragmatiques pourraient devenir la norme. Cette décision de Bezos d’utiliser les services de SpaceX montre que dans la course à l’innovation et à l’expansion spatiale, les lignes entre les concurrents et les collaborateurs peuvent être à la fois floues et fluides, ouvrant la voie à de nouvelles dynamiques stratégiques dans l’exploration spatiale.