SpaceX d’Elon Musk a mis en orbite près de 2000 satellites en 2023

SpaceX continue d’écrire l’histoire spatiale avec brio, franchissant une étape significative lors du récent lancement nocturne de la mission Starlink. Cette mission, nommée Starlink 6-33, a pris son envol depuis le Space Launch Complex 40, à la station spatiale de Cap Canaveral. Ce vol remarquable marque le 90e lancement orbital de l’année pour SpaceX et le 280e lancement de Falcon 9 à ce jour, démontrant ainsi la régularité et la fiabilité des opérations de la société.

Les conditions météorologiques étaient favorables au moment du décollage, bien que les météorologues aient maintenu une vigilance constante. Les vents lors du décollage représentaient le principal point de surveillance dans une prévision globalement optimiste, avec une estimation de 95 % de chances de conditions favorables. Cependant, des prévisions indiquaient l’arrivée d’une poussée secondaire d’air froid, pouvant entraîner des rafales de vent de surface, constituant ainsi la seule inquiétude pour le décollage.

Publicité

Le rapport météorologique mentionnait également un cisaillement du vent en altitude classé comme « faible à modéré », soulignant ainsi les critères de risque supplémentaires pris en compte pour cette mission spécifique. Malgré ces considérations, la mission Starlink 6-33 a marqué un exploit temporel en devenant le quatrième lancement le plus rapide depuis la rampe de lancement SLC-40, avec seulement quatre jours, une heure, six minutes et 40 secondes depuis le dernier lancement.

Un des faits saillants de cette mission est l’utilisation du booster numéro 1077 pour la neuvième fois. Ce booster avait déjà joué des rôles essentiels lors de précédents lancements notables, notamment Crew-5 et GPS 3 Space Vehicle 06. Après son envol, il a réussi à atterrir en toute sécurité sur le drone Just Read the Instructions, moins de dix minutes après le décollage, démontrant ainsi la robustesse et la réutilisabilité des composants de SpaceX.

Cette mission a également marqué un nouveau jalon avec le déploiement de 23 satellites Starlink supplémentaires, portant le nombre total de satellites lancés en 2023 à 1 871. Ces statistiques remarquables ont été soulignées par Elon Musk, fondateur de SpaceX, qui a partagé une infographie de la société d’analyse BryceTech. Musk a déclaré que SpaceX était sur le point de lancer plus de 80 % de toutes les charges utiles terrestres en orbite cette année, une réalisation remarquable dans le domaine spatial.

Publicité

Les données du rapport trimestriel de SpaceX soulignent également la prédominance de l’entreprise dans le domaine des lancements orbitaux. Sur les 63 lancements effectués dans le monde au cours du troisième trimestre, SpaceX en a réalisé 26, témoignant ainsi de sa part significative dans le marché spatial actuel.