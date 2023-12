Une opposante farouche à Kagame meurt mystérieusement aux USA

Le jeudi 28 décembre, Anne Rwigara, une figure majeure de l’opposition au Rwanda, est décédée mystérieusement à son domicile en Californie, aux États-Unis. Cette disparition tragique est survenue après qu’elle a signalé des douleurs abdominales intenses. Agée de 41 ans, Anne Rwigara aurait succombé à une défaillance de plusieurs organes, laissant sa famille et le monde politique rwandais sous le choc.

La mère d’Anne, Adeline Rwigara, est profondément troublée par la perte de sa fille et exprime son incompréhension face à ce décès mystérieux. Selon elle, Anne n’avait pas de problèmes de santé sérieux, ce qui rend d’autant plus énigmatique cette disparition soudaine. Cette tragédie ajoute un nouveau chapitre à l’histoire tourmentée de la famille Rwigara, déjà marquée par des affrontements avec le gouvernement rwandais.

Le conflit entre les Rwigara et le régime du président Kagame a éclaté lorsque la sœur d’Anne, Diane Rwigara, a annoncé sa candidature à la présidence en 2017. Malgré sa volonté de concourir, la Commission électorale nationale a rejeté sa candidature, affirmant que les signatures pour valider sa participation étaient fausses, un acte perçu par beaucoup comme une manœuvre politique.

Les démêlés judiciaires de la famille Rwigara ont également été au centre de l’attention. Anne et sa mère ont été emprisonnées pendant un an au Rwanda pour des accusations liées à l’évasion fiscale et à des irrégularités électorales. Une dette fiscale s’élevant à 6,7 millions de dollars (1 milliard de Kshs) a été réclamée à la famille par les autorités fiscales rwandaises. Cette situation a entraîné la fermeture de l’entreprise familiale et le gel de leurs avoirs, aggravant leur crise financière.

Malgré les accusations portées contre elles, la Haute Cour rwandaise a finalement acquitté Diane et Adeline Rwigara de toutes les charges, reconnaissant le caractère politique des arrestations. Mais la famille a continué d’être confrontée à des difficultés. En 2019, Anne Rwigara a été arrêtée avec sa mère et sa sœur, alors même que la police avait initialement nié les avoir détenues.

Le passé de la famille Rwigara est également entaché d’une tragédie antérieure. En 2015, Assinapol Rwigara, le patriarche de la famille, un influent homme d’affaires rwandais, est décédé dans un accident de voiture. Toutefois, la famille a exprimé des doutes sur les circonstances de sa mort et a sollicité une enquête présidentielle, mais cette requête a abouti à la destruction de l’hôtel de la famille Rwigara à Kigali par le gouvernement rwandais.