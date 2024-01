Affaire Epstein: Clinton et Trump cités dans des documents judiciaires mais …

Share on Telegram

En plein cœur du scandale entourant l’affaire Epstein, la récente divulgation de près de 1 000 pages de documents judiciaires a jeté une lumière crue sur les relations troubles du financier avec une pléthore de personnalités influentes. Plus de quatre ans après le décès d‘Epstein, accusé de trafic sexuel de mineures, ces révélations, issues d’une plainte en diffamation déposée par Virginia Giuffre, révèlent des détails à la fois troublants et intrigants.

Parmi les noms évoqués, le prince Andrew se distingue par des mentions répétées, suscitant des interrogations quant à ses liens étroits avec Epstein. De même, l’ex-agent de mannequins Jean-Luc Brunel est mis en lumière, soulevant des questions persistantes sur ses interactions avec le financier. Il est cependant primordial de noter que ces personnalités n’ont pas été formellement accusées de comportement criminel.

Bill Clinton, figure notoirement citée 73 fois dans les documents, a été en contact à maintes reprises avec Epstein, y compris des visites à la Maison-Blanche et une dizaine de voyages à bord du jet privé du financier. Malgré des allégations et des spéculations circulant sur les réseaux sociaux, aucune preuve tangible ne lie Clinton à la présence sur l’île privée d’Epstein. Des démentis et des contradictions entourent les affirmations à ce sujet.

En parallèle, Donald Trump, mentionné quatre fois dans les documents, a également croisé le chemin d’Epstein, fréquentant des cercles similaires dans les années 1990. Il a utilisé le jet privé du financier à plusieurs reprises. Des déclarations équivoques de Trump sur Epstein ont varié dans le temps, oscillant entre des éloges et une distanciation progressive. Des déclarations dans un passé lointain contrastent avec une résiliation d’adhésion à son club privé suite à des allégations de comportements inappropriés envers une mineure.

Ces révélations, bien qu’abondamment médiatisées, n’apportent pas de preuves irréfutables incriminant directement les personnalités citées. Les divergences de témoignages et les déclarations contradictoires ajoutent à la complexité de cette affaire, laissant l’épineuse question de la culpabilité ou de l’innocence des individus concernés sans réponse claire.

Ces documents ne constituent pas une preuve définitive des comportements répréhensibles des personnalités mentionnées. Cependant, ils ravivent l’intérêt autour de l’affaire Epstein, alimentant le besoin de comprendre les relations entre le financier condamné et ces figures influentes.