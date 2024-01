Bénin : « La ruse et la rage ne réussiront pas », dixit Boni Yayi

L’ancien président de la République Boni Yayi s’oppose à un éventuel 3e mandat de Patrice Talon qui se susurre depuis quelques moi au Bénin. C’était dans la matinée de ce lundi à son domicile à l’occasion de la présentation de vœux de nouvel an des femmes de Cotonou. « C’est l’occasion pour moi de déclarer solennellement à la face du monde et de l’opinion nationale, au nom de notre peuple et de notre Dieu, qu’il n’aura jamais ni un troisième mandat ni un troisième mandat déguisé au Bénin », a déclaré Boni Yayi.

Pour le président du principal parti d’opposition au Bénin lui, « la ruse et la rage ne réussiront pas ». « Il revient au peuple souverain d’exercer désormais ses prérogatives électorales pour la préservation de la paix au nom de notre père céleste », a t-il déclaré. L’ancien président de la République n’a pas manqué de revenir sur la situation socio-économique que traverse le pays. « La jeunesse et les producteurs agricoles se trouvent déboussolés par ce tableau sombre et semblent céder à la fatalité, cherchant à survivre vaille que vaille par leurs propres moyens », relève Boni Yayi.

Le numéro 1 du parti LD a profité de cette occasion que lui a offerte les femmes de Cotonou pour témoigner une fois encore son affection à l’opposante Reckya Madougou et au professeur Joël Aïvo qui purgent leur peine en prison. « J’ai une pensée affectueuse envers mes compatriotes qui sont privés de liberté dans les prisons en particulier la Ministre Reckya Madougou mère de deux petits enfants, l’éminent constitutionnaliste Joël Aivo et nos nombreux frères et sœurs qui ne peuvent pas rejoindre paisiblement notre Patrie commune », fait savoir l’ancien président de la BOAD.

Après avoir reçu les vœux des femmes de Cotonou, le président Boni Yayi a adressé à son tour ses meilleurs vœux du nouvel an aux femmes en particulier au et au peuple béninois en général. « Dans cette perspective, l’année 2024 sera l’année de la Restauration de chacun et de chacune de nous, de nos familles, de notre peuple et de la Nation béninoise. Nous devrons, tel l’aigle, déployer nos ailes et aller de l’avant en termes de paix, de développement, de dialogue, de concorde nationale et d’un meilleur vivre ensemble.Je voudrais m’adresser à vous en ce premier jour du nouvel an 2024 avec considération, respect et beaucoup d’amour pour vous présenter mes vœux », formule-t-il. « J’invite chacun et chacune où qu’il se trouve à observer trois jours de jeûne et de prière pour que Dieu le Père Céleste nous accorde toutes ses bénédictions », a recommandé l’ancien président.