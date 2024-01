Constitution au Bénin : la majorité parlementaire déroule son plan d’action

Malgré toute la profession de foi du chef de l’Etat et les assurances distillées dans l’opinion, un projet de révision de la constitution béninoise a été transmis à l’Assemblée nationale et sera examiné par les députés dans les prochains jours. Il ne s’agit plus seulement de la modification du Code électoral, mais d’un vrai projet de révision de la loi fondamentale. Le plan d’action est désormais mis en marche avec l’introduction au Parlement d’une proposition de loi modificative de la constitution au nez et à la barbe d’une Société civile devenue depuis le déclenchement de ce débat silencieuse.

La volonté de la majorité parlementaire de réviser la constitution béninoise est désormais officielle. Et pour cause, une proposition de loi modificative a été introduite le vendredi 26 janvier 2024 à l’Assemblée nationale. Le geste a été fait par le député Assan Séibou, président du groupe parlementaire Bloc républicain. Cet acte, bien que remettant sur le tapis la question de la confiance entre Talon et le peuple béninois ne surprend personne. En effet, il y a longtemps que les Béninois savaient que la majorité présidentielle en arriverait à ce point même si plusieurs fois, le président de la République a dit publiquement ne pas vouloir réviser la constitution et briguer un troisième mandat.

