Elon Musk battu par un groupe chinois après s’en être moqué

Il y a un peu plus d’une décennie, des journalistes évoquaient avec Elon Musk, les risques liés à la concurrence. Le patron de Tesla, l’une des plus grandes entreprises au monde et l’un des leaders mondiaux de la production de véhicules électriques, riait alors lorsqu’était évoquée la marque chinoise BYD.

Plus de dix ans plus tard, le groupe chinois, implanté dans la ville de Shenzhen, est devenu l’un des principaux producteurs de véhicules électriques au monde. Le premier, pour être précis. En effet, BYD est leader mondial de la production de voitures électriques hybrides rechargeables, surpassant Tesla. Et récemment, le groupe américain a eu une autre surprise !

BYD dépasse désormais Tesla

En effet, BYD s’est imposé, au cours du quatrième trimestre 2023, comme le premier producteur mondial de véhicules électriques, alimentés par des batteries, dépassant une nouvelle fois Tesla, avec 526 409 unités vendues, contre 484 507 pour l’entreprise dirigée par Elon Musk. De quoi confirmer la place de la Chine comme l’un des leaders mondiaux de l’industrie automobile ?

Pour d’autres milliardaires américains, comme Warren Buffet, la réponse est oui. Ce dernier, qui a investi dans le groupe BYD en 2008, doit ainsi se satisfaire de voir les avancées opérées par l’entreprise… Mais aussi par le virage observé, par les acteurs mêmes du marché. Loin semblent désormais les années où les constructeurs chinois étaient presque moqués pour leurs voitures onéreuses, mais de qualité moyenne.

Les voitures chinoises, de plus en plus qualitatives

Et les chiffres laissent présager d’une domination nette des constructeurs chinois. En effet, le marché national représente 60% du total mondial (à l’heure actuelle). De quoi continuer à développer les produits avant de les proposer à la vente à l’étranger. D’ailleurs, certaines estimations laissent entendre que les voitures électriques chinoises pourraient représenter 10% du marché mondial (sans prendre la Chine en compte) d’ici à la fin de l’année 2025.