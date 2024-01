La Turquie va concurrencer Elon Musk avec ce produit phare

Patron de Tesla, Elon Musk est notamment connu pour ses véhicules électriques, qu’il s’agisse de voitures ou de cybertrucks, ont notamment déferlé sur le monde. Mais ce succès attire les convoitises. Et aujourd’hui, celui qui est aussi à la tête de SpaceX ou Neuralink et X (anciennement Twitter) voit débarquer la concurrence. Une société turque, Togg, fait notamment partie des prétendants à de nombreuses parts de marché.

Créée en 2018 par Mehmet Gürcan Karakas, la marque Togg, pourrait bientôt s’attaquer au marché européen du véhicule électrique. Un projet ambitieux pour cette jeune entreprise qui a toutefois une stratégie bien rodée. Celle-ci envisage effectivement de ne pas opter pour des points de vente physiques, mais plutôt pour du 100% digital. C’est en faisant le pari d’internet que ce groupe souhaite concrétiser ses grandes ambitions.

Togg, prochain concurrent de Tesla ?

Premier effet d’annonce, sa venue au CES de Vegas, la grande foire de la tech’. Pour l’occasion, le groupe a dévoilé, en exclusivité, ce à quoi ressemblera son prochain T10F, un véhicule 100% électrique. Une voiture sportive, mi-haute, très technologique, avec de nombreux écrans et un soupçon d’intelligence artificielle. Un produit différent du SUV T10X, lancé sur le marché turc, et qui sera aussi proposé aux acheteurs européens.

Le prochain T10F du groupe Togg est d’ores et déjà présenté comme le prochain gros rival de Tesla et son Model 3. Trois versions seront proposées à la vente, avec des batteries 52,4 et de 88,5 kWh garantissant entre 300 et 600 km d’autonomie (pour la batterie la plus puissante). Concernant la charge, 30 minutes suffiront pour recharger le véhicule, de 20 à 80%. En outre, le groupe turc promet aux futurs acquéreurs, une conduite semi-autonome de niveau 2.

L’Allemagne puis la France et l’Italie

C’est en Allemagne, à la fin de l’année 2024 que le groupe Togg lancera sa grande conquête de l’Europe. France, Italie, Pays-Bas et Suède seront ensuite au programme, même si aucune date n’a été officiellement annoncée. Certaines informations font toutefois état de l’arrivée du T10 en France, en 2026. Quid des tarifs ? Le T10X sera proposé à partir de 45.000 euros. Pour le reste, là encore, aucune information n’a filtré, même si certains estiment que Togg devrait se baser sur ce que font les concurrents asiatiques, chinois notamment.