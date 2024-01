Robots humanoïdes: la prédiction (effrayante) d’Elon Musk

Share on Telegram

À la tête de bon nombre d’avancées technologiques, Elon Musk est passionné par l’intelligence artificielle (IA) et par tous les bénéfices que celle-ci peut supposer pour l’humanité. Récemment, ce dernier a d’ailleurs affirmé sur la plateforme X (anciennement Twitter) que les robots humanoïdes pourraient rapidement se développer au sein de nos foyers.

Pour être plus précis, Elon Musk a tout simplement expliqué qu’il estimait à 1 milliard, le nombre de robots humanoïdes qui pourraient être produits et lancés sur le marché, d’ici à 2040, soit dans 15 ans environ. Une prédiction qui ne vient pas toutefois de lui-même, mais plutôt de David Holz, le fondateur du laboratoire de recherche sur l’intelligence artificielle (IA) Midjourney.

1 milliard de robots humanoïdes d’ici à 15 ans ?

Ce dernier a récemment expliqué sur son blog, qu’il imaginait qu’un milliard de robots humanoïdes pourraient être sur Terre d’ici à 2040 et plus de cent milliards d’ici à 2060. Une théorie validée par Elon Musk qui a toutefois évoqué un bémol, en affirmant que ces chiffres sont atteignables à ses yeux, si et seulement si les fondations de notre civilisation sont “stables”.

Tesla souhaite vite lancer son Optimus

Les robots humanoïdes intéressent fortement Elon Musk et son entreprise Tesla, qui est en train d’en développer un, le Tesla Optimus, aussi appelé le Tesla Bot. Une annonce effectuée en août 2021. À l’époque déjà, Musk rêvait de voir ce secteur d’activité supplanter l’automobile. Depuis, pas mal d’informations ont fuité au sujet de son projet, notamment le prix. Les équipes de Tesla estiment à 20.000 dollars le prix de l’Optimus, à son lancement.

Pour autant, il y a encore beaucoup de travail à fournir. Elon Musk estime notamment que son robot pourrait être particulièrement efficace d’ici à 5 ou 10 ans (même si sa mise sur le marché interviendra bien avant, le milliardaire souhaitant le voir commercialisé sous 3 à 5 ans au grand maximum). D’ici là, l’intelligence artificielle aura fortement évolué et le secteur aura commencé à atteindre sa maturité.