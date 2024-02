Bénin : L’Ancb donne les nouvelles du maire Luc Atrokpo après son accident

La réunion du bureau national et de la session du conseil national de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB) initialement prévues pour se dérouler respectivement le 29 février et le 1er mars 2024 à Natitingou sont reportées à des dates ultérieures. Ainsi en a décidé l’Ancb suite à l’accident de circulation dont a été victime Luc Sètondji Atrokpo, maire de la ville de Cotonou et président de cette faitière des communes du Bénin.

L’annonce a été faite ce jeudi à travers un communiqué signé de Bio Sakaro Tamou, premier vice-président de l’Ancb. Un mort et des dégâts matériels, c’est le bilan de ce grave accident qui a eu lieu ce mercredi 28 février 2024 à hauteur de Dassa-Zoumè. « La vie du président ATROKPO n’est pas en danger, mais il nécessite actuellement une prise en charge médicale. Nous sommes en contact constant avec l’équipe médicale et restons optimistes quant à sa guérison », indique le communiqué en date de du 29 février 2024.

« Le Bureau National de l’ANCB souhaite rassurer tous les membres, partenaires, et le public en général que toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer le rétablissement rapide de Président Luc Sètondji ATROKPO », promet le bureau national qui n’a pas manqué de réaffirmer sa solidarité et son soutien indéfectible au président de l’Ancb ainsi qu’à sa famille dans cette épreuve difficile. « Nous sollicitons le soutien et les prières de tous pour un prompt rétablissement du président Luc Sètondji ATROKPO », lit-on dans le communiqué.

Il faut rappeler que l’accident a eu lieu sur le tronçon Bohicon-Dassa-Parakou. Trois personnes étaient à bord du véhicule de l’édile de Cotonou qui est entré en collision avec un motocycliste, ont rapporté plusieurs médias. Il s’agit du chauffeur, du maire Atrokpo et un de ses collaborateurs. Il est grand temps que le gouvernement pense à la réhabilitation ou à la reconstruction de cette voie qui se trouve actuellement dans un état de dégradation très avancée. La réalisation de ce projet permettra de réduire considérablement les cas d’accident observés sur ce tronçon.